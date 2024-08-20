總統：打造健康台灣 提早因應下一波全球性疫情

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天接見美議員訪團時表示，希望打造「健康台灣」，提早因應下一波全球性疫情；此外，盼美方議員協助推動「台美快速減免雙重課稅法案」立法，為雙方經貿合作創造更多利基。

總統上午接見美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）訪問團，總統致詞表示，歡迎溫斯卓普再次訪問台灣，尤其這次率領新型冠狀病毒大流行特別小組的專業幕僚來訪，相信有助於台美在防疫及公衛領域更深入的交流合作。

總統特別感謝溫斯卓普疫情期間連署呼籲拜登政府，將台灣納入首波疫苗捐贈名單，展現台美之間互助友好。美國政府捐助400萬劑疫苗給予台灣度過難關，他要代表全體國人，感謝溫斯卓普、美國國會及政府的幫忙。

總統提到，今年5月世界衛生大會（WHA）召開之前，溫斯卓普領銜「共和黨醫師連線」致函世界衛生組織（WHO），呼籲納入台灣，支持台灣加入WHA。對於溫斯卓普的支持，台灣感念在心。

總統說，台灣在疫情爆發後，迅速啟動應變機制，更確保防疫資訊公開透明，也向夥伴國家分享防疫經驗和物資，向世界證明台灣有能力為全球公衛體系做出更多貢獻。

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他說，希望打造「健康台灣」，促進全民健康生活、提升全齡照顧，也要持續加強國際合作，建立後疫情時代的全球關懷，及提早因應下一波全球性疫情的到來。

總統說，除了公衛領域，相信台美在經貿和安全等各領域都能深化夥伴關係，共同促進區域和全球的繁榮發展。也衷心期盼溫斯卓普在美國國會持續支持台灣，並在所屬的「歲計委員會」協助推動「台美快速減免雙重課稅法案」盡快完成立法，為台灣與美國的經貿合作創造更多利基。（編輯：翟思嘉）1130820