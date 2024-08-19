美國眾議員代表團訪台 將晉見賴總統蕭副總統

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席溫斯卓普今天率團訪台，外交部表示，溫斯卓普將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，就疫情應變以及美台關係等雙方利益相關議題交換意見。

美國在台協會（AIT）與外交部晚間同步發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）主席眾議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）率領該小組專業幕僚，於19日至21日訪問台灣。

外交部表示，訪團將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會相關部會並接受外交部款宴，盼深入瞭解台灣疫情應變機制、公衛基礎設施及未來防疫計畫，並就台海安全情勢及助台參與世界衛生組織（WHO）等議題交換意見。

AIT說明，此訪問行程為溫斯卓普出訪印太地區的一環，將與台灣高階領袖會面，討論美台關係以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT也提及，除了擔任新型冠狀病毒大流行特別小組委員會主席，溫斯卓普也是眾議院歲入委員會以及情報委員會的成員。

外交部表示，誠摯歡迎訪團一行來訪，以具體行動彰顯美國國會對台灣的堅定支持；溫斯卓普是台灣的堅定友人，曾多次連署挺台參與世界衛生大會（WHA）的聯名函，2021年也曾籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單。

外交部強調，台美為理念相近夥伴，共享民主、自由等普世價值。溫斯卓普多次以實際行動展現對台灣的支持，有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。

外交部說，未來將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，致力貢獻國際社會，並深化台美緊密夥伴關係、推動共同利益。（編輯：林興盟）1130819