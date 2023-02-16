斯洛伐克全球安全論壇 李南陽籲各國共抗中俄假訊息

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（中央社台北16日電）駐斯洛伐克代表處與斯國智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）合辦線上研討會，駐斯洛伐克代表李南陽強調理念相近國家應團結合作，對抗中俄假訊息攻擊。

駐斯洛伐克代表處14日與斯國智庫「全球安全論壇」合辦以「從俄羅斯入侵烏克蘭看台灣與中東歐未來關係之發展」為題的線上研討會。

李南陽闡述俄烏戰爭對台灣與中東歐地區國家關係的影響，並強調歐美理念相近國家應續團結合作以守護民主自由人權價值。

與談專家包括東吳大學助理教授陳方隅、「全球安全論壇」研究員西切爾萊（Patrik Szicherle）、斯國智庫「中歐亞洲研究所」執行長西馬爾奇克（Matej Simalcik）、捷克「國際事務協會」研究員卡拉斯蔻娃（Ivana Karaskova）及匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）分析師伯克斯（Rudolf Berkes）等在線參與。

「全球安全論壇」研究員西切爾萊在開場引言指出，據其研究，V4國家民眾認為台灣為獨立國家的比例，捷克最高（59%），依序為斯洛伐克（42%）、波蘭（37%）及匈牙利（35%）。

中歐的波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等4國地理位置相近並有共同歷史淵源，一般簡稱中歐4國。這4國還組成跨國組織維西格勒集團（Visegrad Group），不時協調彼此政策，因此又稱為V4。

與談的斯洛伐克及捷克學者均認為台斯及台捷近年來實質關係大幅成長，無論在政府及國會的合作均進入新里程碑。

陳方隅就中國假訊息對台攻勢表示，中國擅用官方媒體及社群媒體傳播假訊息攻擊西方民主價值，已達無孔不入。台灣面對此情勢，已建置一套靈活的反制機制，集結媒體、公民、智庫及非政府組織等建立快速且全面的反應經驗，值得中東歐國家參考。

李南陽分析，中國國家主席習近平統治下的中國更加專權與資訊封閉，外商投資中國的風險大幅提升，許多台商紛紛自中國撤資，轉向南亞或中東歐市場。反觀台灣，台灣半導體產業對全球經濟發展至關重要，倘供應鏈因中國侵台而中斷，對世界的龐大衝擊將無法想像。

「中歐亞洲研究所」執行長西馬爾奇克指出，中國以武力侵略台灣的意圖相當明顯，俄烏戰爭後台灣已強化自我防禦準備。

李南陽回應，台灣堅持與歐美民主國家站在一起，台灣堅守和平、自由民主、人權法治等核心價值及以規則為基礎的國際秩序。台灣無法預測兩岸何時可能爆發戰爭，但台灣必須做好自我防衛準備，並爭取國際社會最大的支持。

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有關中俄聯手操弄資訊企圖干擾民主國家，李南陽引用歐盟對外事務部首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告指出，用意在「誤導議題方向」的資訊操弄在中國對歐案例占56%、俄國占42%；意圖「歪曲事實」在俄國案例占35%、中國占18%。在國際場域「敘事之戰」（the battle of narratives）中，更顯示中國對外操作資訊現象威脅甚劇，他重申理念相近國家應團結合作以對抗中俄威權假訊息攻擊。

斯國智庫「全球安全論壇」為中東歐地區最富盛名的智庫，此次會議有助斯洛伐克、捷克及匈牙利等中東歐地區學者與台灣學者專家交流互動及理解台海情勢。（編輯：周永捷）1120216