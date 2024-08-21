前日相野田佳彥：多國重申台海和平成國際共識

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）近年來，世界雙邊及多邊峰會聯合聲明屢次重申台海和平穩定的重要性。日本前首相、眾議員野田佳彥今天表示，「這已變成世界的共識」，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷的指出台海和平的重要性。

新政府上任後首場區域安全論壇「凱達格蘭論壇」今天登場，今年以「印太安全對話」為主題，邀請日本前首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）眾議員、斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger）以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發表專題演講，來自11國的15名政要以及各國駐台使節與會。

日本前首相、立憲民主黨最高顧問野田佳彥演講一開頭就向台灣致賀表示，台灣在巴黎奧運獲得7面獎牌，恭喜台灣在羽球男雙項目達成二連霸，他由衷鼓掌叫好。

2021年美日元首峰會聯合聲明、G7聯合公報皆強調台海和平穩定的重要性，並敦促兩岸問題要以和平的方式解決。野田佳彥以「最有危機感的主題」形容此議題。

野田佳彥說，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷的指出台海和平的重要性；他說，世界各國現在已開始意識到台海和平穩定的重要性了，這已變成世界的共識。

野田佳彥引用在2012年聯合國大會的演講，第一項人類睿智是考慮「未來」的能力，第2項睿智是具有俯瞰思考我們所居住及賴以維生地球的能力，第3項睿智則是糾紛發生時，能以基於法規原則、理性處理解決問題的能力。

野田佳彥表示，鑑於烏克蘭、中東、朝鮮半島、南海、東海等情勢，現在正是捫心自問第3項睿智真實價值的時刻；他對台海局勢深表憂慮，堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。

野田佳彥指出，日本從2011年的311大地震、今年1月能登半島地震以及近期宮崎外海地震，都收到來自台灣政府與民間的支持與援助，4月花蓮地震發生時，日本各地充滿「想對台灣報恩」的聲浪；在面對天災等艱困的情況下，日本人與台灣人之間的情誼越發堅固牢靠。

台灣連續8年被世界衛生大會（WHA）拒之門外，野田佳彥直言，「這是令人相當擔憂的事情」；日本一貫支持台灣以觀察員身分，參與世界衛生大會；讓政治及外交敏感問題，介入全球衛生健康和安全管理是錯誤的作法。

他強調，台灣從SARS到豬流感等傳染病，尤其是新冠疫情的處置措施，世界應多學習台灣的見識和成就；台灣2300萬人若持續被屏除在外，根本無法保障全世界人民的健康，身為國會議員，將繼續堅定支持台灣以觀察員的身分參與世界衛生組織（WHO）。

對於台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），野田佳彥說，自2012年9月俄羅斯海參威APEC峰會首次實現日台領袖代表會談，他持續致力拓展台灣國際活動空間；包括在半導體產業在內，他樂見日台經貿關係能越加緊密發展，同時歡迎台灣提出申請加入CPTPP。

野田佳彥表示，就身為日本國會議員而言，他將持續思考日本能為台灣做什麼。（編輯：蘇志宗）1130821