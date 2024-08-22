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烏克蘭炸毀俄羅斯橋梁 首度證實用美製武器攻庫斯克

2024/8/22 18:07（8/22 18:30 更新）
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衛星畫面19日拍到俄國庫斯克州塞姆河一處橋梁位置冒出濃煙。（Planet Labs Inc./Handout via 路透社）
衛星畫面19日拍到俄國庫斯克州塞姆河一處橋梁位置冒出濃煙。（Planet Labs Inc./Handout via 路透社）
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，烏軍使用美國製武器摧毀俄羅斯的浮橋，以守住烏軍攻入庫斯克州的戰果。

綜合路透社與美聯社報導，烏克蘭特種部隊上傳的影片顯示，庫斯克州（Kursk）多座浮橋穿越點遇襲。俄羅斯通報烏軍至少已摧毀庫斯克州3座橫跨塞姆河（Seym River）橋梁。

路透社核實無人機襲擊軍用卡車，以及庫斯克州多處被稱為俄國彈藥庫與電戰中心的地點。影片中顯示，所有浮橋遇襲的地點，皆位於庫斯克州塞姆河或其附近。

烏克蘭發表聲明說，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）摧毀庫斯克州的俄軍運補。這是基輔當局首次官方聲明證實，攻入庫斯克州期間使用美製武器。

華府雖未就烏軍在庫斯克州使用美製武器發表直接評論，但強調美國政策並未改變，及烏克蘭正在抵禦俄羅斯的全面入侵。

另一方面，俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）今天晚間表示，俄軍擊退意圖挺進當地的烏軍。布揚斯克州與烏克蘭接壤並和庫斯克州為鄰。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram發文說：「這是歷來對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊之一。」他說：莫斯科周遭的堅固防禦，使得所有無人機在攻擊鎖定目標之前就被擊落。

俄羅斯聲稱，連夜擊落45架烏克蘭無人機，包括莫斯科上空的11架。

據俄羅斯官員指出，烏克蘭無人機的攻擊使得作戰從前線深入至俄羅斯的中心地帶，並鎖定莫斯科與俄羅斯第2大城聖彼得堡（St. Petersburg），以及俄羅斯西部的一座機場。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1130822

烏克蘭部隊攻擊俄國庫斯克州影片截圖。（95th Air Assault Brigade/Handout via 路透社）
烏克蘭部隊攻擊俄國庫斯克州影片截圖。（95th Air Assault Brigade/Handout via 路透社）
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