俄國布揚斯克州長：烏克蘭偵查隊試圖跨境遭擊退

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯一名地方首長表示，俄軍已在與烏克蘭接壤的西部布揚斯克州（Bryansk）邊境擊退試圖跨境的烏國破壞偵察小隊，地點與日前烏軍突襲庫斯克州的位置相距約240公里。

路透社報導，莫斯科當局今天表示，俄軍已挺進烏克蘭東部，並已開始反擊位於庫斯克州（Kursk）的烏克蘭軍隊。曾有俄軍高階指揮官警告，烏軍正在重整旗鼓以發動另一場可能的攻勢。

布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示，聯邦安全局（FSB）邊防軍和俄羅斯軍事單位，今天合力擊退在該州邊境發動攻擊的烏克蘭破壞偵察小隊。

波戈馬茲指出，敵軍試圖入侵布揚斯克州的克利莫沃區（Klimovsky district），但並未成功。這個區域毗鄰烏克蘭切爾尼戈夫州（Chernihiv）；布揚斯克州位於庫斯克州西北方。

烏克蘭軍隊在8月6日跨境反攻俄羅斯、突襲位於兩國邊境的庫斯克州，企圖使莫斯科當局調度其他地方的軍隊馳援此地，不過俄軍近來已持續挺進烏東地區。（實習編譯：楊智恩/核稿：洪啟原）1130822