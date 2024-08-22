本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭無人機襲油庫釀火災 俄東正教士攜聖像聖水滅火

2024/8/22 03:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）烏克蘭無人機近日攻擊俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）一間大型柴油倉庫後引發大火。俄國東正教地方教區今天表示，教士們帶著聖像到現場，希望幫助撲滅火勢。

路透社及英國廣播公司（BBC）報導，今天發布的照片顯示，兩名東正教教士站在原野中，攜帶著巨大聖像，現場黑灰色濃煙直竄天際。照片顯示，教士們向消防車灑聖水。

據報導，他們攜帶的是「燃燒的荊棘」（the unburnt bush/burning bush）聖像，俄羅斯東正教徒相信這是防火護身符。

羅斯托夫州弗戈頓斯克（Volgodonsk）東正教教區透過電郵告訴路透社，這些教士與消防隊員交談，並為所有消防設備祝福。

俄羅斯媒體引述地方當局報導，烏克蘭無人機18日攻擊俄國南部羅斯托夫州一間大型柴油倉庫後引發大火，火勢持續蔓延，並吞噬更多儲油槽。

烏克蘭屢次表示，攻擊俄國油庫旨在報復俄軍對烏國能源基礎設施的襲擊；莫斯科當局則稱，烏國無人機攻擊其儲油設施是「恐怖主義行動」。（譯者：陳正健）1130822

#俄羅斯
#烏克蘭
#東正教
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭持續跨境反攻 俄軍稱再占烏東村莊
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：