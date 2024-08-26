黨政人士：賴總統100天接待50訪團 務實推展外交

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德明天上任將滿100天，黨政人士說，賴總統上任至今已接待將近50個國際訪團，訪團關心主題概略分台海與印太地區和平穩定、強化經濟韌性與雙向合作、共享公衛資訊等3大面向，賴總統發揮台灣優勢，務實推展外交工作。

黨政人士今天表示，賴總統520就任至今，在野陣營持續貼上「少數總統」標籤，試圖撼動賴政府的正當性與信任感，但美國前駐聯合國（UN）大使海利（Nikki Haley）接受媒體訪問時，評價賴總統是「求真、有膽識並展現勇氣和決心保護台灣人民的領導人」，海利言論並非特例，似乎更符合國際社會對賴總統的普遍評價。

黨政人士舉例，美國眾院跨黨派議員訪台，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾肯定賴總統面對中國問題，是「一位非常有勇氣的領導者」；勇氣、冷靜、守護家園的決心幾乎是國際外交圈對賴總統共同評價，與國內在野陣營及中共在台協力者不斷試圖塑造的「賴清德形象」，出現很大落差。

黨政人士說，賴總統執政表現備受國際社會關注，其象徵的另個訊息是「台灣國際地位愈趨重要」。根據統計，賴總統上任至今已接待將近50個國際訪團，訪團關心主題概略分為3大面向，包括台海與印太地區和平穩定、強化經濟韌性與雙向合作、共享公衛資訊等。

黨政人士表示，美中經濟暨安全檢討委員會、日本前首相野田佳彥來訪，都針對區域和平穩定、建構經濟安全等議題進行交流；美國聯邦眾議員史垂克蘭訪團、捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪團，則關注包括半導體產業在內的雙向投資、經貿合作議題；美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會來訪，會中談及台灣加入世界公衛體系，賴總統特別針對訪團公開支持台灣納入世界衛生組織（WHA）表示誠摯感謝。賴總統善於加成發揮台灣優勢，務實推展外交工作。

面對台海議題，黨政人士說，賴總統不認為只是「危機」，更將此視為與全世界締結更緊密關係的「轉機」。賴總統過去多次強調，願意在對等尊嚴前提下，與中國進行交流合作，同時也呼籲要與全世界民主陣營國家共同撐起「民主保護傘」，在台海和平穩定、印太區域安全目標下，訴諸團結更加深台灣與國際社會的連結。

黨政人士表示，台海和平穩定不再只攸關兩岸，而是全世界共同面臨的挑戰，擁有關鍵戰略地位的台灣更加舉足輕重，賴總統在挑戰之上，成功搭起與各國鏈結友誼的橋梁，尤其歐洲對台海地緣政治的覺醒，讓歐洲訪團比起蔡英文時代更為積極。

另外，黨政人士說，不只是實務外交工作，賴總統與印度總理莫迪在X平台上熱絡互動，甚至一度引來中方公開抗議表達不滿；日前賴總統與日本首相岸田文雄在社群互相推文，都證明賴總統與團隊成功透過數位外交的社群軟實力，巧妙且實質推進外交關係。（編輯：潘羿菁、張均懋）1130826