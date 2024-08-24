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美前駐聯大使海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會
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海利肯定賴政府保護人民決心 挺台加入美國防供應鏈

2024/8/24 14:44
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（中央社記者楊堯茹台北24日電）美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利22日與總統賴清德會面。海利今天表示，對賴總統的誠實、勇敢以及保護人民的決心印象深刻，且致力提升經濟、照顧人民；對於台灣加入美國國防供應鏈，她說，「這是很好且必須發生的合作。」

海利今天於記者會致詞時表示，台灣近2400萬人儘管每天遭受中國在海、空域的滋擾以及數以千萬計的網路攻擊，但不抱怨、不把自己當作受害者，以行動確保其威嚇能力，包括國防預算翻倍、延長義務役至一年，這已是台灣人民集體意志，願意盡愛國責任。

海利強調，她在台灣海軍基地見證台灣造艦能力，台灣正全速衝刺自我防衛能力，「美國應加入台灣」，全方位增加對台軍事訓練以及軍售。

被問及共和黨總統候選人川普（Donald Trump）表示，台灣偷走美國的半導體產業，也應為美國對台軍援「付錢」。海利回應，台灣與美國在半導體製造的強健夥伴關係須持續深化，且台灣已下了許多軍備訂單；更重要的是，要提升台美夥伴關係以及軍事訓練，確保這是美國的優先事項。

談及與總統賴清德會面，海利表示，對賴總統的誠實、勇敢以及保護人民的決心與作為印象深刻，賴總統面對中國的威脅毫不退縮，台灣政府對此專注且一致，顯示出政府的強健；她樂見台灣政府同時重視經濟發展，照顧人民生活。

海利坦言，感受到賴政府「急迫但不慌張」的態度，台灣也表達加入美國國防產業供應鏈以加速軍備交付的意願，「這是很好且必須發生的合作。」

她進一步指出，不認為在台灣駐軍有其必要性，且台灣也沒有此要求，台灣並不尋求救濟施捨，也非任何國家的保護，台灣是在尋求夥伴，而美國與自由陣營國家都會是台灣的夥伴，尤其是在協助台灣擁有足夠的威懾能力，以及提升情資分享、網攻反制。

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經濟方面，海利則說，台灣自2010年持續降低對中投資，她敦促他國跟進，「只要投資中國，就是投資中國對台灣以及中國人民的霸凌」；美國應立即與台灣簽署自由貿易協定，「這是雙贏」；並與印度、日本、南韓、澳洲以及菲律賓強化盟友關係，美國應該要竭盡所能確保世界知道，台灣是真真實實的存在。

海利以俄烏戰爭為鑑，敦促民主國家團結力抗威權國家，如果中國認同俄羅斯的所做所為，意味著俄羅斯也會默許中國對台灣可能行動；不要等到事件發生才有所行動，而是要超前部署，團結秀出自由民主陣營的肌肉，並提升自身的軍事、經濟以及外交實力與連結。（編輯：張均懋）1130824

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