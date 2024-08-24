美前駐聯大使海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）中國曲解聯大第2758號決議，壓縮台灣國際空間。美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利今天表示，美國應加入台灣要求聯合國召開聽證會，正視中國對該決議的誤用，「這是我們欠台灣的謝意」。

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）率團訪台，日前於「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，大力挺台成為聯合國成員，今天在台北舉行媒體見面會。

海利致詞時表示，中國霸凌多邊組織，聯合國與世界衛生組織無視台灣近2400萬人的存在，卻認同巴勒斯坦值得觀察員身分，「簡直是虛偽」；美方以及自由陣營國家須向各多邊組織主張，台灣應至少獲得觀察員身分。

海利以COVID-19疫情舉例，台灣極力示警病毒正從中國向外擴散，聯合國至今尚未要求中國負責，各國卻因中國的傲慢、不透明以及威脅而失去至親。

海利說，世界應該要看見，台灣的夥伴國家都是往前行的國家，而扈從中國的國家則是被拋諸腦後，「中國不會跟你們站在一起，台灣才會」；此行讓她了解到，「不是台灣需要美國，而是美國需要台灣。」

海利重申，台灣值得成為聯合國正式成員，但聯合國缺乏道德勇氣，還因聯大 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 而對台灣三緘其口，讓中國綁架該決議；她質問，「該決議到底哪裡提到台灣？」

被問及澄清2758號決議的做法，海利表示，台灣應不停敲門安全理事會、聯合國秘書長，直到得到答案，並針對該決議要求召開聽證會，美國以及自由陣營國家都應該加入台灣提出要求，這是台灣應該有的權利。

她也說，聯合國大會或是場邊活動不僅應討論台灣參與聯合國的身分，還應針對台灣如何反制中方每天的遭擾行為進行討論；她強調，若聯合國秘書長再度龜縮，聯合國所宣稱的人權價值已蕩然無存。

至於台灣是否應以中華民國名義申請入聯，海利則說，這應該交由台灣全民來決定，但不管台灣用什麼名義申請，中國想必都會大發脾氣；不管台灣決定怎麼做，美國該做的是都給予支持，而美方支持將讓這成為可能。

海利說，若美國要給予聯合國巨額資助，那理應可要求台灣至少有觀察員身分，同時要求台灣參與世界衛生組織。

她進一步指出，美國共和黨和民主黨不應只是在「小房間」表態挺台，而是要站上演講台告訴聯合國，他們不僅支持台灣且已付諸行動，現在是時候讓台灣得到所應得的。（編輯：張均懋）1130824