澳洲參議院通過挺台動議 批中國扭曲2758號決議[影]

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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）中國濫用聯合國第2758號決議限縮台灣國際空間。澳洲參議員佛西特、歐尼爾等今在參議院提出挺台動議，強調聯大2758號決議未主張中國對台主權，多位參議員發言批評中國扭曲該決議，並支持台灣參與國際組織。

中國近年來透過法律戰，刻意將聯合國 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 與「一個中國」原則掛鉤，試圖限縮台灣的國際空間。

在今年7月台北舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會上，通過了一項關於聯大第2758號決議之各國議會決議範本，澳洲參議員佛西特（David Fawcett）與歐尼爾（Deborah O'Neill）當時也參與了該峰會。佛西特與歐尼爾今在議會提出動議，澳洲成為首個在IPAC台北峰會後，採用該範本並通過相關動議的國家。

動議指出，「1971年10月25日通過的聯合國第2758號決議，並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣參與聯合國的未來地位，更未限制台灣參與聯合國機構或國際組織的權利。」

在參議院發言時，佛西特強調，印太地區安全與穩定的風險不斷增加，台海現狀的維持至關重要，不僅關乎台灣2300萬人民的人權，任何安全局勢的惡化或衝突，都將影響全球和平與安全的規則基礎秩序，更將影響全球經濟，澳洲也難以倖免。

佛西特進一步指出，1971年的聯合國決議與這些風險息息相關。根據當時的文件，時任美國國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）與中國總理周恩來會談時確認，對中華人民共和國而言，當時的「阿爾巴尼亞決議」（即聯大2758號決議）並未提及台灣，也未解決台灣的地位問題，更未確立中華人民共和國對台灣的主權，亦未決定台灣是否能參與國際組織。

佛西特表示，這與澳洲的「一中政策」（One China Policy）一致，許多國家也承認該決議的原始意圖，而非中華人民共和國後來所強加的「一中原則」（One China Principle）。

他指出，中國正試圖改寫歷史，正如英國小說家歐威爾（George Orwell）所說：「控制過去的人，便能控制未來。」如果一個說法被反覆強調，人們便會開始相信它，這種對「真理」的扭曲將增加其合法性，從而增加衝突的風險，且這種衝突的後果將極其嚴重。

佛西特警告，如果國際社會接受中國在此問題上的立場，台灣的安全及台海現狀將面臨更大的風險。中國將繼續主張其合法使用武力實現統一的權利，並聲稱國際社會為防止或阻止此行動的措施為非法。若接受中國對第2758號決議的解釋，將削弱聯合國的公信力，並增加對國際規則秩序的挑戰。為了區域的和平、安全與穩定，急需恢復台灣在國際組織參與，及正確理解聯合國第2758號決議的原本範圍與意圖。

歐尼爾發言表示，遺憾中方持續扭曲2758號決議，以支持其「一中原則」論述，強調錯誤的詮釋應被導正，「對真實的攻擊，也就是對民主的攻擊」。她指出，台灣是印太地區民主的領航者，也是澳洲重要的朋友，澳洲與台灣共享民主等重要價值，並在許多議題與台灣合作，澳洲長期支持台灣有意義的參與國際組織。

隨後，包括蘭比（Jacqui Lambie）、伯明罕Simon Birmingham、西科內（Raff Ciccone）、韓森（Pauline Hanson）、錢德勒（Claire Chandler）、雷諾茲（Linda Reynolds）等澳洲參議員，也發言挺台並支持動議。

駐澳洲代表徐佑典向中央社表示，感謝澳洲參議院一致通過動議，譴責中國對聯合國第2758號決議的惡意濫用。

徐佑典表示，中國試圖扭曲該決議的內容，虛構對台灣的主權主張，這種行為無法被接受，我們讚揚自由民主國家共同抵制這種公然且不負責任的假訊息。

徐佑典表示，台灣感謝「對中政策跨國議會聯盟」起草譴責中國濫用聯合國第2758號決議的示範決議，尤其感謝澳洲展現強有力的領導力，成為首個對威權主義試圖霸凌和孤立台灣作出明確反應的國家。台灣堅守民主與人權的原則，並自豪地與志同道合的國家站在一起，共同捍衛全球人民的權利與自由。（編輯：陳承功）1130821