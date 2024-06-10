中國巴基斯坦稱聯大2758號不容挑戰 外交部斥荒唐：決議未提台灣
（中央社記者游凱翔台北10日電）中巴日前發布聯合聲明，稱「聯合國大會第2758號決議不容質疑和挑戰」，外交部指出，第2758號決議只處理中國在聯合國的代表權，隻字未提台灣，對此荒唐且昧於國際現狀的不實言論，予以嚴正譴責與駁斥。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
外交部今天發布新聞稿聲明，中華民國（台灣）是自由民主國家，民主台灣與專制集權中國互不隸屬是國際公認的客觀事實，也是當前的台海現狀。第2758號決議只處理中國在聯合國的代表權，隻字未提台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。
外交部指出，中國持續刻意對聯合國大會歷史文件，做出扭曲錯誤的政治性詮釋，並將其與不是國際共識的所謂「一中原則」做荒謬連結，對於中華人民共和國及巴基斯坦昧於現實，刻意錯誤矮化中華民國主權地位，表達譴責與抗議。
外交部強調，中國對台灣的政治逼迫與外交打壓，不會改變台灣堅持民主的信念。台灣是守護世界民主與自由體制的關鍵堡壘，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦共產中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。（編輯：張若瑤）1130610
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