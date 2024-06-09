本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國巴基斯坦聯合聲明 強調政治互信牢不可破

2024/6/9 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周慧盈北京9日電）巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）日前訪問中國。中國政府今天公布兩國聯合聲明，其中強調雙方政治互信牢不可破，將加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

應中國國務院總理李強邀請，夏巴玆．夏立夫於4至8日對中國進行正式訪問。中國外交部官網9日公布的兩國聯合聲明作了上述表示。

雙方重申，在彼此核心利益問題上相互堅定支持，強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。進而聲稱「巴方重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的台灣獨立。巴方將在涉疆、涉藏、涉港、南海等問題上堅定支持中國」。

此外，雙方強調維護南亞和平穩定的重要性、解決所有未決爭議的必要性，反對任何單邊行動；並重申解決當前加薩危機的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

中國國家主席習近平期間會見了夏巴玆．夏立夫。外電報導，處於債務危機中的巴基斯坦在向國際貨幣基金（IMF）申請新貸款前，前來尋求中國的援助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，夏巴玆政府將在12日提交年度預算，預計將根據國際貨幣基金的新方案尋求至少60億美元的援助。世界銀行（World Bank）的數據顯示，巴基斯坦欠下中國約270億美元的債務，這也是巴國在與國際貨幣基金下一輪討論的核心問題。

巴基斯坦積欠中國的債務占該國債務總額近13%，這些債務是多年來為基礎設施項目和其他類型支出所提供的資金，特別是2013年兩國啟動的中巴經濟走廊計畫，其中包括建設一個旗艦海港、發電廠和遍布南亞國家的公路網絡。（編輯：邱國強）1130609

#中國
#巴基斯坦
#李強
#習近平
習近平
中國外交部賀莫迪勝選 印度等3天冷回應巴西副總統：與中國脫碳領域投資合作將增加
李強
中國國務院常會 續擬房市去庫存、穩市場政策中日韓峰會推朝鮮半島非核化 北韓批：侵犯主權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：