中國巴基斯坦聯合聲明 強調政治互信牢不可破

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（中央社記者周慧盈北京9日電）巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）日前訪問中國。中國政府今天公布兩國聯合聲明，其中強調雙方政治互信牢不可破，將加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

應中國國務院總理李強邀請，夏巴玆．夏立夫於4至8日對中國進行正式訪問。中國外交部官網9日公布的兩國聯合聲明作了上述表示。

雙方重申，在彼此核心利益問題上相互堅定支持，強調聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。進而聲稱「巴方重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的台灣獨立。巴方將在涉疆、涉藏、涉港、南海等問題上堅定支持中國」。

此外，雙方強調維護南亞和平穩定的重要性、解決所有未決爭議的必要性，反對任何單邊行動；並重申解決當前加薩危機的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。

中國國家主席習近平期間會見了夏巴玆．夏立夫。外電報導，處於債務危機中的巴基斯坦在向國際貨幣基金（IMF）申請新貸款前，前來尋求中國的援助。

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據報導，夏巴玆政府將在12日提交年度預算，預計將根據國際貨幣基金的新方案尋求至少60億美元的援助。世界銀行（World Bank）的數據顯示，巴基斯坦欠下中國約270億美元的債務，這也是巴國在與國際貨幣基金下一輪討論的核心問題。

巴基斯坦積欠中國的債務占該國債務總額近13%，這些債務是多年來為基礎設施項目和其他類型支出所提供的資金，特別是2013年兩國啟動的中巴經濟走廊計畫，其中包括建設一個旗艦海港、發電廠和遍布南亞國家的公路網絡。（編輯：邱國強）1130609