中國國務院常會 續擬房市去庫存、穩市場政策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海8日電）中國國務院總理李強主持國務院常務會議，會議上了解建構房地產發展新模式相關工作匯報。會議強調，房地產相關措施推出後有成效，繼續研擬房市去庫存、穩市場政策。

新華社報導指出，李強7日主持國務院常務會議，會議上研究促進創業投資高質量發展政策措施，也聽取目前房地產市場形勢和下一步構建房地產發展新模式有關工作考慮的匯報。

會議指出，房地產業發展關係著民眾利益、經濟運作和金融穩定大局；相關房地產政策措施推出後已見效，繼續研究新的去庫存、穩市場政策措施。對於存量房產、土地消化、盤活等工作要扎實推進。

會議強調，必須加快建構房地產發展新模式，完善「市場+保障」住房供應體系，改革相關基礎性制度，促進房地產市場平穩健康發展。

會議上提及促進創業投資高質量發展政策措施等討論。會議指出，發展創業投資是促進科技、產業、金融良性循環的重要措施，圍繞「募投管退」全鏈條優化支持政策，鼓勵保險資金、社保基金等展開長期投資，積極吸引外資創投基金。

必須拓寬退出管道、完善併購重組、份額轉讓等政策，營造支持創業投資發展的良好生態。依創業投資特點實施差異化監管，落實稅收優惠政策，支持專業性機構發展，處理好政府性基金和市場化基金關係，充分發揮創業投資投早、投小、投硬科技作用。

會議要求完善註冊資本登記管理制度，以因應落實新修訂公司法要求、優化營商環境的需要，持續打造一流營商環境。

會議提到，基本醫療保障網要持續優化參保結構、提高參保質量，要進一步放開參保戶籍限制、放寬職工醫保個人帳戶共濟範圍，建立連續參保、基金零報銷激勵機制，設置固定等待期和變動等待期，改進醫保管理和醫療服務，切實增強群眾參保獲得感、就醫便利度。

這場會議討論、原則通過「中華人民共和國突發公共衛生事件應對法（草案）」，決定將草案提請全國人大常委會審議。

這場會議另還審議通過「關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見」和「國務院關於實施『中華人民共和國公司法』註冊資本登記管理制度的規定（草案）」。（編輯：呂佳蓉）1130608