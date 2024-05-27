李強會三星會長李在鎔 允推措施助外資在中國發展

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（中央社首爾26日綜合外電報導）據中國官媒報導，中國國務院總理李強今天會見韓國三星集團（Samsung Group）會長李在鎔時說，中國市場將始終向外資企業敞開，他並承諾採取措施來加強外資對中國經濟信心。

報導指出，李強在韓國首都首爾出席第9次中日韓領導人會議期間，發表上述談話。

法新社報導，三星是居世界領導地位的晶片和智慧手機製造商，在中國也是最著名的外國公司之一，多年來在當地的半導體和其他電子產品產線投資了數以十億計美元。

新華社報導，李強會見李在鎔時說：「外資企業是中國發展不可或缺的重要力量，中國大市場將始終向外資企業敞開。」

他還表示，中國將「穩步推進制度型開放，進一步擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，...讓更多外資企業更安心、放心地在中國投資發展」。

中國歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）本月表示，在中國由於市場准入和監管障礙等問題，商會成員正在承受辛苦。

李強會見李在鎔時並呼籲，韓國和中國企業在「高端製造、數位經濟、人工智慧（AI）、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130527