中日韓峰會共同聲明 強化區域合作未提台海

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強今天於中日韓峰會後表示，將共同加強與東協、中東國家的合作，共同因應北韓、俄烏戰爭等國際情勢議題，但未提及台海問題。

第9屆中日韓峰會今天於南韓首爾舉行，會後舉行共同記者會發表共同聲明，為維持區域穩定繁榮，岸田表示3國在會中同意強化與東協（ASEAN）國家合作的重要性，也認同北韓非核化與朝鮮半島穩定符合中日韓3國的共同利益。

對於俄羅斯入侵烏克蘭的戰事，岸田說，他在會中表明無論在何處，都不會容忍單方面以武力改變現狀的立場。但他並未如26日與李強進行雙邊會談時直接提及台海議題。

尹錫悅也提到3國都同意維持朝鮮半島和平穩定符合共同利益，也是3國的共同責任，他表示，保障區域和平穩定符合3國共同利益，為此必須實現的終極目標是自由和平的統一朝鮮半島，並履行聯合國安理會決議，努力促進北韓實現非核化目標。

李強則表示，中日韓3國會好好處理敏感問題與意見差異，考量各自的核心利益及主要關心事項，實踐真正的多邊主義，共同守護東北亞地區安全穩定，強化國際和平，並重申維持朝鮮半島和平穩定，透過政治方式解決朝鮮半島問題的立場，希望相關各界自制，避免讓情勢惡化。

這次中日韓峰會的具體合作事項主要聚焦於經濟與人員交流，除現行的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），會中也論及具未來指向性的中日韓自由貿易協定（FTA），希望藉此擴大經貿、尤其在區域供應鏈上的合作，同時也將加強在人工智慧、數位經濟、綠色經濟等尖端技術的合作。

岸田與李強也都同意尹錫悅將2025、2026年定為中日韓文化交流之年的提議，藉這次會談進一步推動相互人員往來，目標在2030年前將往來人次從3000萬提升至4000萬。（編輯：韋樞）1130527