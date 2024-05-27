中日韓峰會 李強：盡早完成3國自貿協定談判

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（中央社台北27日電）中國國務院總理李強今天在首爾出席第9次中日韓領導人峰會，提出推動中日韓全面重啟合作，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。他又呼籲各方早日重啟對話，致力緩和朝鮮半島緊張局勢。

新華社報導，當地時間27日上午，李強在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第9次中日韓領導人會議。

李強表示，今年是中日韓合作機制建立25週年，在新的起點上，中日韓要堅持互尊互信、互惠互利，共同推動中日韓合作整裝再發，邁向全面發展的新征程。

李強就深化中日韓合作提出5點建議，包括推動合作全面重啟，形成雙邊關係和3國合作相互促進。深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判。

李強又表示，引領科技創新合作，中方將在中國建立「中日韓創新合作中心」，助力3國加快培育新動能；以及努力促進可持續發展，加強氣候變化等領域交流合作。

就朝鮮半島問題，李強指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定。

他又指，中日韓要積極對接東盟等地區國家，攜手提振東協與中日韓（10+3）合作情勢。

報導引述韓、日領導人表示，韓日中時隔4年多重啟合作，希望3國不斷深化人文、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等6大領域合作，重啟韓日中自貿協定談判等。

會談發表「第9次中日韓領導人會議聯合宣言」、「中日韓知識產權合作10年願景聯合聲明」、「關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明」，一致同意致力落實第8次領導人會議通過的「中日韓合作未來10年展望」，推動中日韓3國合作機制化，在東協與中日韓等多邊框架內保持密切溝通合作。同意將2025至2026年定為中日韓文化交流年。

香港電台報導，李強也表示，中日韓應努力透過坦誠對話化解疑慮和誤解，又強調必須奉行多邊主義，反對拉幫結派；必須反對貿易保護主義，保護自由貿易和經濟全球化。

李強表示，雖然全球發生深刻變化，中日韓關係沒有改變，他呼籲3國以開放態度、透明的措施全面恢復合作。

在朝鮮半島問題上，李強也表示，中國一貫支持朝鮮半島的和平與穩定，各方應避免朝鮮半島局勢惡化。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130527