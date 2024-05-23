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中日韓峰會將登場 中國宣布總理李強出席

2024/5/23 16:26（5/23 16:42 更新）
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（中央社台北23日電）第9次中日韓峰會預計本月26日至27日在南韓首爾登場，中國外交部今天正式宣布，國務院總理李強將出席。外媒指出，會議內容除了經貿、公衛等議題外，也可能觸及中日韓自由貿易協定（FTA）。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，2019年12月在中國成都舉行第8次中日韓峰會後，已經4年多未舉行。根據最新規劃，第9次中日韓峰會預計在本月26日至27日，於南韓首爾登場。

根據中國外交部發言人汪文斌今天宣布，李強將於26日至27日赴韓國首爾出席本次會議。

這將是李強於2023年接任國務院總理以來，首度參加這項會議，將與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅會面並討論相關議題。

據日本放送協會（NHK）報導引述日本政府消息人士透露，3國政府相關人士正探討3國領袖要如何達成共識，以重啟自2019年之後就停滯的中日韓FTA談判。

此外，也正協調3國領袖確認於2023年11月的3國外長會議談及的領域展開進一步合作，包含經濟、貿易、人員交流、安全，以及因應傳染病等公共衛生議題。

另據韓聯社報導，尹錫悅將在26日下午與李強舉行會談，中日韓領導人三方會議則於27日舉行。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1130523

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