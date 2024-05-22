中日韓峰會將登場 是否重啟FTA談判受矚目

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（中央社東京22日綜合外電報導）中日韓峰會預計本月26日至27日在南韓首爾登場。日媒報導，3國政府人士正在協調峰會的成果文件，而是否同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判也受到矚目。

日本放送協會（NHK）報導，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅計劃出席峰會。中日韓3國峰會受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，2019年12月以後就未舉行。

數名日本政府消息人士透露，3名領袖預計同意以未來導向的方式致力於區域和平穩定的重要性。

消息人士還說，目前也正協調3國領袖確認於2023年11月的3國外長會議談及的領域展開進一步合作，包含經濟、貿易、人員交流、安全，以及因應傳染病等公共衛生議題。

此外，3國政府相關人士正探討3國領袖要如何達成共識，以重啟自2019年之後就停滯的中日韓FTA談判。

消息人士也透露，成果文件可能會記載3國將努力定期召開3方峰會以加強關係。

日本也希望展開合作以因應北韓綁架日本人的問題，還有核武與飛彈議題。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130522