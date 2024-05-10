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韓國外長時隔6年半訪中 可能討論中日韓峰會議程

2024/5/10 18:37（5/10 19:03 更新）
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南韓外交部長趙兌烈。（路透社）
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）南韓外交部今天表示，部長趙兌烈13至14日將訪問北京，與中國外交部長王毅舉行雙邊會談。除韓中關係、北韓問題等國際議題，預期也將論及可能在月底舉行的韓中日三方會談。

這是韓國外交部長時隔6年半再次訪中。

韓國外交部表示，韓中外長會談規劃於13日舉行，預計就如何強化雙邊關係、朝鮮半島等區域與國際議題交換意見。並就預估將在本月底舉行的韓中日三方會談討論詳細議程。

韓國政府先前表示，正就26、27日舉行三方峰會的方案與日本、中國進行最終確認，但尚未正式宣布時間。

韓中外長上次面對面溝通是在去年11月於釜山舉行的韓中日外長會談。今年2月上任的趙兌烈尚未與王毅見過面。

部分意見認為，韓中政府可能藉這次機會，推進中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅的雙邊會談。

這次會談對北韓議題的討論也受到外界關注。韓媒亞洲經濟指出，中國繼去年10月強制將境內約500名脫北者送回北韓後，上月又傳出送還200人，趙兌烈可能在會談中重申「反對強制送還脫北者」的立場。但考量到中方反應，恐怕很難進一步討論。（編輯：馮昭）1130510

#王毅
#習近平
#韓國
#趙兌烈
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