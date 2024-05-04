因疫情暫停3年8個月 北韓再開放中國留學生入境

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（中央社台北4日電）中國近期陸續派遣公費、自費留學生共86人前往北韓留學，這是因COVID-19疫情而中斷後，北韓睽違3年8個月後再度接受中國留學生入境、就學。

根據中國駐北韓大使館官網發布，41名獲得中國政府獎學金留學生於2日抵達北韓首都平壤，「這是新冠疫情發生以來朝鮮首次允許外國公派留學人員入境，標誌著中朝之間留學交流項目正式恢復」。

在此之前，另有45名自費的中國留學生入境北韓，開始留學生活。

據韓聯社報導，北韓自去年解除國境封鎖，但對於外國人入境仍採取較嚴格的管制，這次是時隔3年8個月後再有海外留學生入境。

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除了開放留學生之外，中國與北韓高層近期也頻頻互動。

今年3月，朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男（Kim Song Nam）率團訪問北京，拜會中國外交部長王毅，並呼籲加強兩國關係；隨後於4月，中共全國人大常委會委員長趙樂際率團訪問平壤，並與北韓領導人金正恩會面，除轉達中共總書記習近平問候，更強調在「新形勢」下，中方願推動雙邊關係取得更大發展。（編輯：吳柏緯/）1130504