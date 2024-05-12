陸媒：中韓關係走出低谷 需誠意和實際行動

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（中央社台北12日電）南韓外交部長趙兌烈明天將訪問北京，預計討論可能於5月底舉行的中日韓三方會談。中國官媒指出，南韓若想藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多誠意和實際行動。

趙兌烈13至14日訪問北京，將與中國外交部長王毅舉行雙邊會談，這是南韓外長時隔6年半再次訪中。綜合外電報導，除中國與南韓關係、北韓問題等國際議題，趙兌烈此訪預計也將論及可能在月底舉行的中日韓三方會談。

中國官媒環球時報11日的社評表示，南韓本屆政府上台以來以「價值觀外交」為旗號，在對外政策拉緊韓美同盟、改善韓日關係，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態；而在對中關係上表現出「短視化」的一面，向一些地區「小圈子」靠攏，「追隨美日介入台灣和南海問題」。

不過，文章說，南韓去年擔任中日韓合作輪值主席國以來，對重啟中日韓高層對話表現出積極意願。中日韓外長會去年11月在時隔4年多之後在釜山舉行，三方重申合作共識，並同意為中日韓領導人會議創造條件，做好籌備工作。

環時社評指出，這次會議為推動三國合作重回正軌邁出關鍵一步。此後，三方一直在協調領導人會議的時機，進入新一年後韓方也繼續承擔起主席國重任，與中日保持溝通。

這篇社評說，今年是中日韓合作啟動25週年的重要年份，但自2019年12月在成都召開第8次會議後，中日韓領導人會議已中斷4年半。期間3國合作舉步維艱，正是東北亞地區錯綜複雜的國家關係與地緣矛盾的真實寫照。

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文章提到，去年以來，隨俄烏衝突延宕，美國加速推動遏制中國布局，朝鮮半島局勢持續緊張，東北亞地區陣營對抗苗頭初顯，「中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的『新冷戰』陰雲」。

文章強調，這次高峰會也為南韓政府提供外交「糾偏」的難得機會，「畢竟同中方的雙邊互動是這次峰會的一大看點」，而韓方想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多誠意和實際行動，為雙邊對話創造更有利政治環境和社會氛圍，才能確保這次峰會達到預期目的。（編輯：周慧盈/邱國強）1130512