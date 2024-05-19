日媒民調下任自民黨主席 石破茂呼聲最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本「讀賣新聞」全國民調，在下任自民黨總裁（黨主席）可能人選中，前幹事長石破茂支持度最高，接著依序是前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎，兩名女性高市早苗和上川陽子並列第4。

讀賣新聞在17日至19日進行全國民調，當問及哪位政治人物最適合擔任下任自民黨總裁時，自民黨前幹事長、曾任防衛大臣的石破茂以22%支持率位居第一。

第2名是前日相小泉純一郎之子、曾任環境大臣的小泉進次郎，支持率16%。第3是有10%支持率的數位大臣河野太郎。經濟安全保障大臣高市早苗，以及近日爆出失言爭議的外相上川陽子以7%並列第4。

以自民黨支持者為對象的民調中，前3名人選與整體民調相同，第4名換成現任首相岸田文雄，第5為高市早苗，上川陽子排第6。

民調也顯示，岸田內閣的支持率在25%，與前次民調（4月19日至21日實施）的26%大致持平，已連續7個月徘徊在20多個百分點的低迷狀態，不支持率為63%（前次為66%）。

政黨支持率方面，自民黨為27%（前次24%），立憲民主黨7%（前次5%），日本維新會4%（前次同樣4%），無黨派則為46%（前次51%）。

此外，靜岡縣知事選舉將在26日投開票，立憲民主黨與國民民主黨共同推薦的前濱松市長鈴木康友，以及自民黨推薦的前靜岡縣副知事大村慎一，目前選情呈現膠著狀態，由於有20%選民尚未表態，因此情況仍不明朗。

讀賣新聞民調顯示，這次選舉呈現「執政與在野」對抗，鈴木獲得立憲民主黨與國民民主黨支持者約7成的支持率，大村有自民黨支持者的7成，以及來自公明黨支持者的5成支持。無黨派當中，支持鈴木的約4成，大村則有3成。

不過，上川陽子昨天在家鄉靜岡縣知事選舉的助選演說中，意外爆出失言爭議。

她對女性選民喊話：「我們女性要是沒辦法讓他誕生（成為知事），怎能稱得上女性？」雖然目的是要女性選民發揮力量，讓新知事藉由她們的力量「誕生」，不過從語意上可以解讀為「沒生孩子就稱不上女性」，被認為沒有顧慮到想生孩子卻難辦到的女性，在黨內外都招致批評。

岸田文雄今天在前往視察的山形縣受訪時說：「我們應該避免可能導致誤解的表達方式。」

立憲民主黨參議員蓮舫在社群媒體X發文說，在女性身上拿「生產」來做「比喻」，即使只是比喻也希望能夠停止，真的很讓人痛苦。

她指出，「是否生育、是否結婚、想要和丈夫不同姓氏，想要終結這些被認為是『自私行為』的時代，卻從一個被認為是首相可能人選的口中聽到這種發言。」（編輯：郭中翰）1130519