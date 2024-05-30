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專訪／衛福部長邱泰源：中國策略轉變 台灣加入WHA挑戰恐更嚴厲
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劉建超東京演講 籲日本了解台灣問題敏感性

2024/5/30 07:15
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（中央社記者楊明珠東京30日專電）中共中聯部長劉建超昨天在東京舉行一場演講時表示，希望加強與日本的關係。他呼籲日本要了解台灣問題的敏感性。

日本放送協會（NHK）報導，劉建超在東京的日中友好會館出席一場由日中友好團體主辦的會議上演講時指出，近年中日關係歷經波折。對於日本，期盼中國要確立對中國的友好認知，兩國持續成為守護世界和平穩定以及發展繁榮的夥伴。

劉建超聲稱，台灣是中國的核心利益中的核心，希望日方充分了解問題的敏感性，以實際行動守護台灣海峽的和平穩定。

日本時事社報導，中國共產黨負責黨外交的中央對外聯絡部部長今天在演講時聲稱，台獨勢力是中國統一、領土完整性所面臨的最大挑戰。

報導說，劉建超此言，是中國認為「台獨派」的台灣總統，牽制了與台灣深化合作的日、美等。

NHK報導，劉建超此次應日本執政聯盟的自民黨與公明黨之邀訪日，上午前往首相官邸（行政中心）拜會日本首相岸田文雄。中午拜訪日本外務省，與日本外務大臣上川陽子舉行了約35分鐘的會談。

上川在會談時言及5月26日在韓國首爾舉行的日中領袖會談成果。她表示，為了推動戰略互惠關係以及具建設性與安定性的日中關係，希望中共中聯部能更發揮所扮演的重要角色，推動日中兩國更廣泛且多層的溝通與往來。

她說，針對各項課題與懸而未決的問題，期盼日中能一同朝正面發展，進行合作，以產生具體的成果。

上川在會談中，也針對東海局勢、日本的核處理水、日本民眾在中國被拘捕等懸而未決的問題，明確地表明日本的立場。（編輯：陳承功）1130530

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