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日本自民黨地方選戰連敗 黨內現逼宮聲音

2024/6/8 15:45（6/8 16:11 更新）
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日本首相岸田文雄。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本執政黨自民黨接連在地方選舉中敗北，執政聯盟的自民黨與公明黨對接下來將舉行的沖繩縣議員及東京都知事選戰備感危機，甚至連地方都出現要求首相岸田文雄下台的聲音。

日本讀賣新聞報導，面對即將到來的沖繩縣議會及東京都知事兩場選戰結果，由於可能對首相岸田文雄執政帶來重大影響，讓在中央聯合執政的自民黨與公明黨危機感與日俱增。

受到至今舉行的幾場地方選戰連接敗選影響，自民黨地方組織已出現「雜音」，甚至有聲音要求岸田下台，這也讓岸田能否在自民黨總裁（黨主席）選舉中獲得足夠的關鍵黨員票備受質疑。

公明黨代表（黨主席）山口那津男6月7日在黨內會議上說，「至今舉行的地方選舉，相當程度反映了國政議論及國民關心」。山口這段話表達了自民黨內派閥爆發的「政治與金錢」問題等，影響了過去幾場選舉結果的看法。

自民黨繼4月舉行的3場眾議員補選後，又在靜岡縣知事及東京都港區區長等地方選戰「連敗」，選舉頹勢未見起色。

6月7日已公告的沖繩縣議員選舉，自民黨雖然希望跟公明黨聯手取得過半數席次，但面對嚴峻輿論壓力，並未選擇用公開方式給予支援。

自民黨選舉對策委員長小淵優子6月3日前往沖繩時，未如以往進行街頭演說等助選行為，而是僅跟企業相關人士等會面。

在7月7日投開票的東京都知事選舉方面，自民黨原則上將力挺現任知事小池百合子爭取第3任。不過，因為小池目前態度仍不明朗，所以自民黨仍在思考支援方式。

僅管目前傳出可能有逾30人角逐的「參選爆炸」情況，但東京都知事選舉屆時很可能上演立憲民主黨參議員蓮舫與小池的對決，自民黨年輕政治人物指出，「如果在備受關注的首都決戰中敗北，將對接下來的眾議院大選造成重大打擊」。

這次有8席東京都議員補選將跟東京都知事選舉同日舉行，自民黨預定在8選區都提名人選，能否維持東京都議會內最大政治團體成關注焦點。

山口認為，東京都知事選舉與都議員補選，「是反映選民想法的指標」。

就在這種情況下，地方已開始出現要求更換首相的聲音。

6月5日在青森市內舉行的一場政治改革座談上，有縣議員直言「在目前的首相率領下很嚴峻，應該在總裁選舉時更換（選舉的）新面孔」；6月4日在橫濱市內的一場會議上，也有市議員要求岸田請辭。

自民黨9月將舉行總裁選舉，決勝關鍵包括國會議員票及黨員票，如果一直在地方選戰中敗北的話，岸田要獲得黨員票的支持就有難度，一名自民黨幹部說，「（岸田）連任（總裁）之路變得嚴峻」。（譯者：黃名璽）1130608

#山口那津男
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#岸田文雄
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