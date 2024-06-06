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日相岸田將訪歐洲 出席G7峰會及烏克蘭和平峰會

2024/6/6 14:37
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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布，將出席6月13日至15日在義大利舉行的七大工業國集團（G7）高峰會，他在峰會結束後還預計赴瑞士參加烏克蘭和平峰會。

日本經濟新聞報導，岸田今天表示「G7將團結一致，並充分展現主導國際社會各種課題的態度」。

關於俄羅斯侵略烏克蘭，岸田今天說，「G7將進一步與全球南方（Global South，新興和發展中國家）在內的各國合作，發揮領導力以實現烏克蘭公正且永續的和平。」

日本眾議院運營委員會理事會今天已經知悉，岸田6月12日至16日將先後訪問義大利與瑞士。岸田出席G7峰會後，預計在6月15日前往瑞士參加烏克蘭和平峰會。

這場討論俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會，將於6月15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開。（譯者：楊惟敬/核稿：洪啟原）1130606

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