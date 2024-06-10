NHK民調：岸田文雄支持率跌至新低 恐影響黨魁選舉

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天公布的民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率下滑3個百分點來到21%，創下他2021年就任以來新低，也削弱他在自民黨總裁選舉中獲勝的可能性。

路透社報導，日本執政黨自民黨即將在今年9月舉行總裁（黨魁）選舉，由於自民黨在強大的日本眾議院中占多數，獲勝的人幾乎可以確定會成為下一任首相。

在日本放送協會於6月7日至9日進行的調查中，岸田文雄政府的不支持率較5月份上升5個百分點，來到60%，不支持率幾乎為支持率的3倍。

自去年底自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法，把超過配額的募款當作回扣形成「小金庫」後，岸田文雄的聲望便不斷下滑。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130610