自民黨茶壺風暴 恐影響總裁岸田文雄連任戰略

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（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄與副總裁麻生太郎間關係，近期因為政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法出現裂痕，恐影響岸田的總裁連任戰略。

日本讀賣新聞報導，儘管一心想修復關係的岸田希望能跟麻生餐敘，但至今未能如願，研判麻生方面對岸田的修法作為仍相當不滿。岸田如果跟作為政權後盾的麻生關係惡化時間拉長，可能會為岸田連任總裁的戰略帶來影響。

岸田昨天晚間7時過後結束公務行程離開首相官邸，但並未外出而是返回一旁的公邸。幾位日本政府及自民黨相關人士透露，岸田雖然想在今天出訪前跟麻生餐敘，但最後未能如願。

岸田為出席七大工業國集團（G7）峰會，今天已搭乘專機前往義大利。

岸田跟麻生兩人關係生變，主要是因為岸田在政治資金規正法修法時對公明黨讓步。對於聯合執政的公明黨要求強化規範政治獻金，麻生多次向岸田表示，此舉將對年輕政治人物進行政治活動造成困難，因此，研判麻生對岸田向公明黨讓步的表現感到失望。

岸田過去一有機會就跟麻生餐敘，即便1月表明岸田派要解散時，麻生認為事前說明不足感到不悅，但兩人在3天後就恢復餐敘，致力修復裂痕。

不過，這次自民黨跟公明黨達成修法共識的黨主席會談後已過了一個多星期，但岸田還沒機會跟麻生餐敘。

自民黨中央黨部每週都會舉行岸田、麻生加上自民黨幹事長茂木敏充的3人會談。相對於一般約進行30分鐘，但昨天的3人會談卻進行了40分鐘左右。

有看法認為，這是因為上次會談正值自民黨與公明黨主席會談後，當時麻生與茂木的沉默讓會談氣氛相當沉悶，所以才讓岸田昨天想盡可能多聊一點時間。

目前看不到麻生對修法方面有讓步的樣子，他6月8日在福岡市演講時強調「必須堅決避免留下禍根的改革」，被認為是在暗批岸田的作法。且在約20分鐘的演講中，他幾乎沒有提到岸田的名字。

麻生所率領的黨內派閥麻生派共有55名成員，在自民黨總裁選舉時的國會議員票方面是一大勢力。岸田身旁人士考量到岸田的總裁連任戰略時說，「如果不在什麼地方修復關係的話就糟了」。

另外，面對總裁選舉，麻生派內部認為應該擁戴自己的總裁參選人呼聲愈來愈高漲，且派閥成員的數位大臣河野太郎被認為有意角逐總裁大位，派閥核心人士說，「政策集團以擁立自已的總裁參選人作為目標是理所當然的事」。

茂木被視為「後岸田時代」有機會角逐大位的可能人選之一，跟麻生關係良好，因此，麻生跟岸田的不和，可能會影響到今年9月總裁選舉的整體局勢。（譯者：黃名璽）1130612