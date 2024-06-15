日相岸田內閣支持率低迷 仍暫不考慮解散眾議院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本首相岸田文雄內閣支持率低迷，他今天被媒體問及是否在本期國會23日休會前，解散眾議院或是國會休會後內閣改組等一事時說，除了政治改革等做出一番成果，其他暫不考慮。

日本產經新聞報導，為出席七大工業國集團（G7）高峰會出訪義大利的岸田文雄，今天接受媒體採訪時被詢問本期國會休會前是否解散眾議院，或是本期國會休會後進行內閣改組，及執政黨自民黨高層人事更替的問題。

岸田文雄說，要盡全力處理以政治改革為首應盡快處理的課題，唯有做出一番成果，其他不做多想。他表示，將持續盡力做好政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法。

至於19日將在國會舉行的政黨黨魁討論，岸田文雄說，這是討論日本所面臨的國內外應盡快處理課題的重要場合，會做好討論。

有關國會議員每個月可獲100萬日圓（約新台幣21萬元）調查研究宣傳滯留費（以前稱文書通訊交通滯留費）的改革，他表示，自民黨將誠心誠意地對應此事。

岸田文雄日前與在野黨「日本維新會」黨魁馬場伸幸舉行會談，兩人都同意將立法規定有義務公開用途及未使用的費用將繳回國庫。

岸田文雄對媒體表示，這是政黨黨魁之間所達成的協議，將作成文件做確認，「這是很重要的事」。

日本朝日新聞報導，岸田文雄希望本期國會中能通過政治資金規正法的修法，有關政治募款餐會券購買者的公開標準額，與自民黨形成執政聯盟的公明黨主張應調降至逾5萬日圓，導致自民黨內部有人不滿。

預料，在23日本期國會休會前，在野黨將窮追猛打此事。最大在野黨立憲民主黨正考慮將在國會的政黨黨魁討論後，提出內閣不信任案。

岸田文雄今天離開義大利之後，將出席在瑞士舉行的「烏克蘭和平峰會」，預計16日下午返回日本。

日本時事通信社13日公布的最新民調顯示，岸田內閣支持率比5月調查下滑2.3個百分點，跌至16.4%，是自民黨從2012年重返執政以來的新低點。

從民調結果可看出，面對自民黨內派閥「小金庫」事件，儘管岸田內閣致力提出政治資金規正法修法等對策，仍無法有效拉抬支持率。此外，6月初，執政黨自民黨的橫濱市、青森縣地方黨部組織還傳出要求岸田文雄下台的逼宮聲浪。（編輯：張芷瑄）1130615