東京都知事小池擬6/12宣布角逐連任 自民黨支持

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，相關人士透露，現任知事小池百合子正規劃明天宣布參選。在此之前，自民黨東京都黨部昨天已「搶先」決定支持小池連任。

登記參選人數或創新高

日本放送協會（NHK）報導，東京都知事選舉將於6月20日公告、7月7日投開票，已知今年超過40人表態有意參選，登記參選人數可能創東京都知事選舉史上新高紀錄。

儘管小池對是否角逐連任至今態度未明，但相關人士透露，目前正朝明天宣布參選作為規劃方向。

小池出身兵庫縣，現年71歲，過去曾擔任民間電視台新聞主播等職務，1992年以當年的日本新黨候選人首度當選參議員，正式踏入政壇。

小池後來轉換跑道當選眾議員，並在連任8屆後於2016年首度當選東京都知事，2020年成功連任，目前第2任的任期將屆滿。

日本經濟新聞分析，面對小池尚未表態角逐第3任，目前氣勢低迷的自民黨已決定支持小池連任。

自民黨東京都黨部昨天舉行臨時總務會議，擔任黨部會長的萩生田光一會後受訪說，「如果小池出馬角逐第3任的話，我們會考慮支持」。至於支持方式要視小池態度再做決定，目前暫未觸及具體做法。

一旦小池宣布參選東京都知事後，即使不要求自民黨推薦，自民黨內部目前已有一項支持方案，就是成立「確認團體」來力挺小池。

成立「確認團體」就可以在選舉活動期間進行特定的政治活動，例如製作宣傳海報、發送傳單，及使用選舉車進行街頭宣傳。

自民黨不單獨提名參選人，在這種情況下，放眼下次眾議院大選，支持小池可以說是以避免「不戰而敗」作為優先考量的下下策。

自民黨也在思考，跟小池擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」及公明黨等勢力聯手支持小池。他們希望在淡化黨派色彩的同時推動選戰進行。

公明黨表態「自發支持」小池

公明黨幹事長石井啓一今天在廣播節目上表示，就算小池不要求他們推薦，「我們也會自發支持」；有關透過確認團體進行支持，「當然有這種選項」。

自民黨被迫採取這種「半調子」的選戰策略，主要是因為受到黨內派閥政治獻金問題造成氣勢低迷影響。雖然試圖透過提案修法避免類似情況再度發生，但修法協商過程因態度反覆而遭在野黨批評。

公明黨代表（黨主席）山口那津男9日在沖繩縣那霸市街頭演說時說，「因為拖拖拉拉，補選及知事選舉接連敗選」。

自民黨在4月的眾議員東京都第15選區補選，因為未提名人選「不戰而敗」；接著又在5月下旬後的目黑區東京都議員補選及港區區長選舉敗選。

放眼未來的中央層級大選，2025年夏天將舉行參議員選舉，眾議院如果未提前被解散，至遲也將在2025年秋天改選。自民黨希望透過支持小池勝選終止連敗，盡可能減少目前低迷氣勢對中央層級大選帶來的影響。

那小池方面又如何看待自民黨的上述想法？小池10日針對自民黨的決定說，「持續收到來自各界的加油與打氣，都會認真以對」。

在野黨提升朝野對決氣勢

另一方面，在野的立憲民主黨與共產黨將提升朝野對決氣勢。立憲民主黨的參議員蓮舫已宣布將參選東京都知事選舉，並打出重啟都政及「反自民政治、非小池都政」。

如果蓮舫能在首都決戰中獲勝的話，有看法認為對自民黨而言，將成為下次眾議院大選的一大打擊。

至於同為在野黨的日本維新會，正在思考自行提名參選人。

自民黨過去曾在2016年的東京都知事選舉推薦增田寬也，但最終敗給小池；2020年選舉時，小池沒有要求自民黨推薦，自民黨雖然一度想自行提名人選，但最後選擇開放黨員自主投票。（譯者：黃名璽）1130611