東京都知事選舉參選爆炸 逾30人表態恐創新高

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，已知超過30人表態有意參選，可能創東京都知事選舉史上新高紀錄。傳出將尋求第3個任期的現任知事小池百合子，至今仍未明確表態參選。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，小池昨天在東京都議會定期大會備詢時僅表示，目前專注在東京都政，希望結合眾人智慧將東京都打造成世界一流城市。

71歲的小池2016年首度當選東京都知事、2020年成功連任，目前已進入第2任尾聲。雖然日媒日前報導，她已確定角逐連任意願，並跟相關人士展開協調，但何時正式宣布受到外界關注。

56歲的立憲民主黨參議員蓮舫，5月27日已表態將參選東京都知事，並提出「反自民政治、非小池都政」的口號，將獲立憲民主黨及共產黨等在野黨相挺。

東京都知事選舉預計6月20日公告，為了讓屆時登記參選作業能平順進行，東京都選舉管理委員會從今天起一連3天，針對有意參選者所提出的必要文件進行事前審查。

東京都選舉管理委員會表示，截至6月3日止，已接獲55人提供參選必要文件，另有超過30人至今分別透過記者會等方式表態，呈現「參選爆炸」的情況。

2016年共有21人參選東京都知事選舉，2020年則有創史上新高的22人參選，今年參選人數有可能比4年前來得更多。

在選舉正式公告前，選舉管理委員會將在東京都內1萬4230個地點，設置最多可張貼48名參選人海報的大型看板。（譯者：黃名璽）1130605