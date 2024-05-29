東京都知事小池百合子 未如預期宣布挑戰第3任

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京都議會今天舉行定期大會，已擔任兩任東京都知事、有意爭取第3任的小池百合子，並未如外界預期在都議會開會時的演說上宣布參選東京都知事。

日本時事通信社報導，東京都知事選舉將在6月20日公告、7月7日投開票。外界原本預期有意爭取第3任的小池，會利用今天在定期大會發表「所信表明演說」（類似施政方針報告）時宣布參選，但小池並未在演說中觸及此事。

71歲的小池已確定角逐連任意願，並跟相關人士展開協調，何時正式宣布受到外界關注。

小池在今天的演說中強調，「實施東京都民所希望的都政，這種決心我一刻都沒有動搖過」，再次展現出對知事職務的熱情。

不過，她全程演說都未觸及參選連任，會後受訪時也僅說「我現在的職責就是全力面對議會的定期大會」。

朝日新聞報導，目前研判小池最快會在6月12日前的議會會期內宣布參選。

56歲的立憲民主黨參議員蓮舫，5月27日已表態將參選東京都知事，並提出「反自民政治、非小池都政」的口號，將獲立憲民主黨及共產黨等在野黨相挺。

有關小池今天未如外界預期宣布參選，隸屬支持小池政治團體的東京都議員分析，小池不是要跟蓮舫競爭宣布參選，而是以沉穩態度出席東京都議會，目的是避免將選戰議題帶入議會內。

富士新聞網報導，目前已有超過20人表態參選東京都知事，其中之一的蓮舫今天前往東京都議會拜會，爭取各黨派支持。（譯者：黃名璽）1130529