台裔蓮舫：感念台灣災時援助 盼打造互助東京都政府

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）參選日本東京都知事台裔立憲民主黨參議員蓮舫今天表示，台灣人在日本發生災害時總是第一時間伸出援手，令她體認「城市外交」重要性，也希望東京都未來在救災等方面，能夠儘可能對其他地區提供幫助。

日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，現任知事小池百合子已經表態參選，爭取三連任。蓮舫為爭取更多選民支持提出退黨申請，將以無黨籍身分參選東京都知事，預料將是小池的最大勁敵。

身穿黑白棋盤格外套的蓮舫下午在日本外國特派員協會舉行記者會，發表政見並接受媒體提問。包括未來東京都與國際城市在各方面，尤其是環境與防災議題上，將如何進行連結與合作等議題。

蓮舫表示，想到台灣民眾總是在日本遭受災難第一時間伸出援手，她認為「城市外交」相當重要，尤其是在發生災難或是遭遇困難的時刻，儘管東京擁有的資源有限，她仍希望能夠儘可能提供幫助。

她表示，尤其是東京都消防廳擁有消防救助機動部隊，雖然取決於時間與距離因素，需要評估才知道能如何幫助亞洲、美洲以及歐洲各地區，但是仍希望打造一個與他國互助的東京都政府。

蓮舫在記者會也提到，希望明治神宮外苑再開發計畫，能夠成為這次東京都知事選舉的議題之一。

位於東京都心的明治神宮外苑種植了許多樹木，鬱鬱蔥蔥，提供民眾休息和遮蔭的場所。不過，預定於2023年施工、2036年完工的明治神宮外苑再開發計畫打算砍掉數百棵樹木，改建成數座並排的超高層大樓，遭到數十萬名民眾連署反對，目前暫時推遲。

蓮舫6月8日訪視再開發區，並對現任都知事小池百合子向大眾公開的訊息表示懷疑。她指出，再開發案已經是10年前的計畫，必須評估當前的東京都，是否仍需要破壞城市綠化的大規模開發計畫。

東京都政府去年9月曾要求開發的企業方提出保護樹木措施，不過直到現在尚未提出。蓮舫在記者會上表示，「希望（結論）不會延遲到選舉後才出現，我希望這個議題能夠成為選戰的關鍵議題之一。」（編輯：陳承功）1130614