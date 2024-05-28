蓮舫參選成最大競爭者 小池百合子能否連任左右自民黨政權

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）台裔日籍參議員蓮舫宣布參選7月的東京都知事選舉，成為現任都知事小池百合子尋求連任的最大對手。蓮舫打出強烈的對決色彩，提出「反自民政治、非小池都政」的口號，預料選舉結果將直接影響首相岸田文雄政權。

東京都知事選舉將於今年6月20日公告、7月7日投開票。日本最大在野黨立憲民主黨籍參議員蓮舫昨天下午在立憲民主黨黨部舉行記者會宣布參選。

「朝日新聞」報導，對於蓮舫宣布參選，小池百合子昨天在前往視察的八丈島對記者說，「除了從新聞上得知的消息之外，我不清楚更多細節」，她僅表示，「我將專注於現職的公務」。但預料小池將在不久後宣布挑戰連任。

具有擔任大臣、黨魁經驗的蓮舫宣布參選，引起小池率領的「都民第一會」的警戒。有議員表示，「（在野黨）拿出王牌了」；也有人對小池懷抱信心表示，「延後宣布（參選時間）來吸引關注，這很像她（小池）的作風。雖然蓮舫有知名度，但還是小池具有壓倒性優勢」。

這股自信來自於現任東京都知事的優勢。東京都知事選舉的選民人數約1000萬人，規模相當大，短期間內很難將政見廣為宣傳，而小池擁有過去8年的執政「實績」優勢，預料將成為左右選舉結果的關鍵。

小池的幕僚樂觀表示，「如果選民檢視我們的實績，並對此評價，我相信我們能夠獲勝」。實際上，至今為止，現任東京都知事只要競選連任，從未取得敗績。

除了「都民第一會」之外，力挺小池的還有與其關係密切的公明黨。蓮舫昨天在參選記者會上也稱公明黨「延長了小池都政的壽命」。

無黨籍參選的小池百合子在第一任期與自民黨成敵對態勢，還在2017年成立了「希望之黨」與之對抗。不過在第二任期，她因為對抗疫情以及舉辦東京奧運，與執政的自民黨拉近關係。

對於在東京都議會的第一大黨自民黨，小池幕僚指出，「沒有他們的支持，都政就無法前進」。小池本人在24日舉行的例行記者會中，提到和自民黨團之間的關係，也表示「收到他們很多建議和提案」，雙方關係似乎發生變化。

執政黨自民黨因為「小金庫事件」聲勢低迷，目前已經決定和4年前一樣，不提出自己的候選人，而是希望透過支援小池取得「勝利」，中止從4月眾議員3席補選開始到最近靜岡市知事選舉的一連串「連敗」。

不過，這是在小池沒有強力對手前提下的劇本，蓮舫加入選戰，可能會打破此局面。

自民黨前政調會長萩生田光一表示，「這完全出乎意料，我聽說她不會參選」。他對於蓮舫的參選感到意外。

因為小金庫事件被停職黨職一年的萩生田，目前依舊擔任東京都連會長。萩生田能繼續擔任都連會長，是因為自民黨重視他與小池的關係，似乎也獲得岸田的批准。然而，小池百合子如果繼續與自民黨聯手，幾乎肯定會被蓮舫拿來大作文章。

在4月舉行的眾議院東京15選區補選中，自民黨曾提出要支持小池力挺的候選人乙武洋匡，但因為自民黨深陷醜聞，小池方面拒絕這項提案。乙武洋匡最後以第5名落選，小池支持的目黑區長候選人先前也落選，對她帶來雙重打擊。

一名曾任內閣的前官員表示，「我認為小池這次不會積極尋求（自民黨）推薦」。另一名東京都議員也表示：「不知道現在如果獲得自民黨支持，究竟是加分還是減分？」

事實上，小池的幕僚中有這樣的聲音：「（自民黨）正深陷困境，因此我們想與他們保持距離。」公明黨的幹部也表示，「究竟要不要與自民黨切割，應該是（小池）目前最煩惱的問題」。（編輯：周永捷）1130528