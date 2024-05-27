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蓮舫擬參選東京都知事選舉 挑戰小池百合子

2024/5/27 11:13
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（中央社記者楊明珠東京27日專電）台裔日籍參議員蓮舫大致決定要參選今年7月舉行東京都知事選舉。日前傳出現任東京都知事小池百合子有意3度以無黨籍身分參選，再次尋求連任。蓮舫可能成為小池最大的挑戰者。

日本放送協會（NHK）報導，東京都知事選舉將於今年6月20日公告、7月7日投開票。日本最大在野黨立憲民主黨籍參議員蓮舫大致上決定要參選，今天下午她將在立憲民主黨黨部舉行記者會宣布出馬參選。

面對東京都知事選舉，立憲民主黨、共產黨等的地方組織與市民團體於今年2月成立選定委員會，協調推出候選人，過程中蓮舫的名字被提及。

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現年56歲的蓮舫父親是台南人，母親是日本人，蓮舫曾擔任過電視台主播，2004年出馬參選參議院選舉東京選區當選，當時她是民主黨籍的候選人，目前是第4次當選。在民主黨執政時期，她擔任行政刷新大臣。2016年3月民主黨與維新黨合作組民進黨，蓮舫曾擔任民進黨黨魁。

將於7月舉行的東京都知事選舉，目前已有逾20人表態有意參選。日媒先前報導，現任東京都知事小池百合子已成功連任一次，將3度以無黨籍身分參選，再次尋求連任，正規劃5月29日在東京都議會正式宣布。（編輯：陳承功）1130527

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