東京都知事小池挑戰第3任 台裔參議員蓮舫是勁敵

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，現任知事小池百合子今天表態參選，期待三連任。另一方面，台裔的立憲民主黨參議員蓮舫為爭取更多選民支持，今天提出退黨申請，將以無黨籍身分參選東京都知事。

日本放送協會（NHK）報導，小池今天出席東京都議會例行會最後一天的會議時表示，擔任東京都知事2任8年，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對抗、舉辦東京奧運暨帕運等，全神貫注地持續致力於名留歷史的東京都政，在各領域，確實為東京帶來了變化。

小池說：「少子高齡化、人口減少、自然災害等，需要一同努力的課題仍堆積如山，為了東京都民著想，我希望能把東京變得更好，抱持這樣的決心，決定出馬參選東京都知事。」

小池生於日本兵庫縣，現年71歲，曾擔任民營電視台的新聞主播等，1992年參議院選舉時，她以日本新黨黨籍出馬參選，當選參議員。後來，她轉戰眾議院選舉，曾擔任8屆眾議員，在東京都前知事舛添要一辭職後，她2016年出馬參選東京都知事，首度當選。

現年56歲的立憲民主黨參議員蓮舫5月27日已表態參選東京都知事，並提出「反自民政治、非小池都政」的口號，獲立憲民主黨及共產黨等在野黨相挺。

日本富士電視台報導，蓮舫為了爭取更多選民支持，不希望受限於黨派，將以無黨籍身分參選東京都知事，今天她向原本所屬的最大在野黨立憲民主黨提出退黨申請。

在提出退黨申請後，蓮舫對媒體說：「我是挑戰者，所以我會一邊學習現任（東京都知事）者那樣的悠哉與強勢，一邊挑戰。」

蓮舫預定下週公布選舉政見。蓮舫目前還維持參議員的身分，本月20日東京都知事選舉公告日，她正式成為候選人時，參議員身分自動消失。（編輯：馮昭）1130612