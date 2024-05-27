靜岡縣知事選舉執政黨推薦候選人落選 恐影響國政

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本靜岡縣知事川勝平太4月因發言惹議辭職，靜岡縣舉行知事選舉，今天投開票結果，由在野兩政黨推薦的前靜岡縣濱松市長鈴木康友當選，執政黨自民黨推薦的靜岡縣前副知事大村慎一落選。

日媒報導，這場靜岡縣知事選舉是時隔15年新人候選人競爭，結果由最大在野黨立憲民主黨與國民民主黨推薦的鈴木康友當選。鈴木除了獲得立憲民主黨及國民民主黨支持者的選票外，也獲得無黨籍選民一定程度支持。

這場靜岡縣知事選舉共有6人參選，在選戰中，鈴木康友與大村慎一上演拉鋸戰。

這場選戰是自民黨4月底在3個選區的眾議員補選中均落敗後，接著登場的大型選舉。當時自民黨在2個選區未推出候選人、不戰而敗，唯一推出人選的島根1區敗給立憲民主黨。因此，這場靜岡縣知事選戰也帶有朝野對決的色彩，選舉結果可能影響國政。

現年66歲的鈴木康友是濱松市出身，畢業於慶應義塾大學法學部（法律系）後，進入松下政經塾當第一屆學生，畢業後，曾經營企畫公司、擔任政治團體主管等，西元2000年從靜岡8區出馬參選眾議員，擔任過兩屆眾議員後，2007年出馬參選濱松市長選舉，首度當選市長，之後又當了4屆16年市長。

在這次縣知事選戰中，鈴木宣傳自己擔任濱松市長時代的政績與經驗，並表示要推動磁浮列車中央新幹線、招商、培育新創企業等，以活絡區域經濟。

磁浮列車中央新幹線的建設，前縣知事川勝平太未批准靜岡縣區段的工程施工。

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鈴木當選後表示，會將至今從政25年所培養的經驗、見識、人脈等重振靜岡縣政，竭盡所能致力於靜岡縣的發展。選舉已結束，要與所有的縣民一同努力，全縣上下一心，全力打造日本幸福度第一高的靜岡縣。

日本放送協會（NHK）報導說，鈴木當選知事，施政課題之一就是如何處理JR東海公司計劃建設的磁浮列車中央新幹線。這是新世代交通大動脈，目前東京品川至愛知縣名古屋之間的工程正在進行，整條路線將貫通東京都、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣、長野縣、歧阜縣、愛知縣等7都縣。（編輯：何宏儒）1130527