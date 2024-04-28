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日本眾議員補選立憲民主黨3席全拿 自民黨全敗岸田內閣蒙陰影

2024/4/28 21:27（4/28 21:45 更新）
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日本3個選區28日舉行眾議院補選，最大在野黨麗現民主黨全數勝出。圖為島根1區立憲民主黨候選人龜井亞紀子（中）當選後站上舞台。（共同社）
日本3個選區28日舉行眾議院補選，最大在野黨麗現民主黨全數勝出。圖為島根1區立憲民主黨候選人龜井亞紀子（中）當選後站上舞台。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本眾議院因議員去世、辭職等因素，3個選區今天舉行眾議員補選投開票，結果自民黨在2個選區沒有推出候選人、不戰而敗，唯一有推出人選的島根1區敗給立憲民主黨，立憲民主黨在另2個選區也勝出，3戰全勝。

自民黨幹事長茂木敏充晚間在自民黨總部召開記者會表示，「選舉結果非常艱難，遭遇非常大的逆風」，由於之前爆發派閥政治獻金醜聞，「自民黨正在遭受嚴格審查，對此將虛心接受，並致力於恢復選民的信賴。」

茂木敏充表示，有關未來施政，他列舉物價高漲、日圓疲軟等問題，表示「需要時間來做出適當應對」，「全黨必須團結起來面對問題。」一起受訪的選舉對策委員長小渕優子表示，「我比任何人都感受到自己的責任重大」、「將對選舉結果進行徹底分析，為下次選舉做準備。」

日本經濟新聞報導，這是自民黨爆發派閥政治獻金醜聞後的首次選舉。舉行補選的3個選區原本都是自民黨籍眾議員，不過自民黨唯一有推出候選人的是島根1區，結果敗選，另外2區沒推候選人，不戰而敗，最終3個選區全都丟掉。日本維新會在其中2個選區推出候選人，也是全敗。

眾議院島根1區因自民黨前眾議長細田博之去世舉行補選，由自民黨55歲的新人、公明黨推薦的前財務省官員錦織功政，對決最大在野黨立憲民主黨58歲的前國會議員龜井亞紀子，是唯一呈現朝野對決的選區。

最終結果由龜井勝出。這也是1996年實施新眾議員選舉制度以來，島根1區首次由自民黨以外的政黨贏得眾議員席次。

自民黨推派錦織功政（右）參選島根1區結果敗選，島根1區首次由自民黨以外的政黨贏得眾議員席次。圖為錦織功政向支持者鞠躬致歉。（共同社）
自民黨推派錦織功政（右）參選島根1區結果敗選，島根1區首次由自民黨以外的政黨贏得眾議員席次。圖為錦織功政向支持者鞠躬致歉。（共同社）

東京15區去年4月因江東區區長選舉，當時的眾議員、也是法務副大臣柿澤未途（已退出自民黨）違反公職選舉法被判有罪，辭去眾議員職務，因此舉行補選。這次共有9人參選，包括48歲、「五體不滿足」一書作家乙武洋匡。

這區由於競爭激烈，批評政府的票與支持自民黨的選票都被分散，最後由獲得共產黨支持、立憲民主黨的37歲新人酒井菜摘勝出。

長崎3區則是因為82歲的自民黨前眾議員谷川彌一（已退出自民黨）因牽扯到派閥政治資金募款收回扣未如實登載事件（小金庫事件）辭職，因此舉行補選。這區只有立憲民主黨和日本維新會的2名候選人競爭，是在野之間的對決，最終由立憲民主黨的山田勝彥贏得選舉。

2021年的眾議院選舉，自民黨在這3個選區全勝，這次全部丟掉將給岸田政權造成打擊，也可能影響首相岸田文雄執政及解散眾議院的策略。

岸田文雄擔任自民黨總裁（黨主席）將於今年9月任期屆滿。岸田原本的盤算是，6月將開始實施所得稅等定額減稅措施，在拉抬內閣支持率後，能在9月的總裁選舉順利連任。不過這次眾議院3選區補選全敗，可能給岸田內閣蒙上陰影。（編輯：陳承功）1130428

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