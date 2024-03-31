日本自民黨小金庫疑雲 擬對安倍派幹部做黨紀處分

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本執政黨自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法，把超過配額的募款當作回扣形成「小金庫」。自民黨執行部將對約40人做出黨紀處分，安倍派幹部中處分最重者可能被規勸離黨。

日本放送協會（NHK）報導，針對這次小金庫問題，自民黨執行部研議針對收受回扣後未在收支報告書記載的議員等85人做出懲處。

研議結果，以安倍派（清和政策研究會）曾協議如何處理回扣的鹽谷立（前文部科學大臣）、下村博文（前政務調查會長）、西村康稔（前經濟產業大臣）、世耕弘成（前參議院幹事長）等4人為首，到2022年為止的5年間未記載回扣金逾500萬日圓（約新台幣108萬元）的安倍派及二階派議員等共約40人，黨紀委員會將做出處分。

安倍派幹部所面臨的黨紀處分可能較重，是8階段當中第2嚴重的「離黨勸告」（規勸離黨）。處分的程度有別，考慮到在派閥（派系）當中的角色、回扣金額等，次於「離黨勸告」的懲處是「停止黨員資格」、「選舉時不予以公認（黨提名）」、「告誡」等。

對於回扣未記載的金額在500萬日圓以下的中壯、年輕派議員的懲處，自民黨幹事長（黨秘書長）茂木敏充考慮予以口頭警告。

此外，為了釐清政治責任，之前表明不參選下屆眾議院選舉的自民黨前幹事長二階俊博，自民黨執行部不考慮將他納入黨紀處分對象。

安倍派與黨內另一個派閥「二階派」（志帥會）爆出旗下議員有販售政治獻金募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被回流當作給議員的「回扣」。這些「回扣」疑似未依法刊載在派閥的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。

自民黨執行部急著處理此事，4月1日幹事長茂木敏充將要求黨紀委員會做出懲處，最快4月4日做決定。

茂木今天在千葉縣市川市對媒體說：「本週內黨將做出決定。」他表示，明、後天將請黨紀委員會開會討論。

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針對自民黨內有聲浪要求對安倍派幹部祭出「離黨勸告」懲處一事，自民黨政調會長代行（代理）田村憲久今天在富士電視台節目上說：「我也從議員那邊聽到這樣的聲音，確實這樣的聲浪很大。」田村說，聽到輿論的嚴厲批判，黨將做出最後的判斷。

有關回扣疑雲，2022年4月安倍派的領袖、前首相安倍晉三曾下令幹部要廢止，但後來仍有收回扣一事。曾任安倍派座長的鹽谷立、曾任事務總長的下村博文及西村康稔、參議院安倍派會長世耕弘成在2022年8月還商量如何應對。目前自民黨內有聲浪要求黨應規勸這4人離黨。（編輯：郭中翰）1130331