日本自民黨前幹事長二階俊博不參加下屆眾院選舉

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本執政黨自民黨前幹事長二階俊博今天宣布，為了肩負自身曾任會長的「二階派」（志帥會）政治獻金問題的政治責任，將不參加下屆眾議院選舉。

日本放送協會（NHK）報導，他今天在自民黨黨部召開記者會，針對派閥的政治獻金募款餐會問題表示，「關於此事引發（民眾）對政治的不信任，再度向國民與地方民眾致歉。（二階派）派閥的會計負責人與我的秘書已經接受刑事處分，政治責任當然全落在我這個身為監督負責人身上」。

二階接著透露，為了弄清自身的政治責任，將不投入下屆眾議院選舉，並已在今天上午透過電話告知首相岸田文雄這項決定。

現年85歲的二階1983年首度當選，目前是和歌山縣第3區選出的眾議員，共當選過13屆。他成為眾議員之前，曾經是和歌山縣議會議員。

此外，他曾位居經濟產業大臣、自民黨的總務會長等要職，從2016年8月至2021年10月擔任安倍晉三政府及菅義偉政府時期的自民黨幹事長逾5年，為自民黨歷任任期最長的幹事長。

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關於自民黨內派閥政治獻金募款餐會問題，二階俊博的事務所負責會計事務的秘書，因違反「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）簡易起訴，於2月被東京地方法院簡易庭認定有罪。

此外，二階曾率領的派閥「二階派」（志帥會）會計負責人也因違反「政治資金規正法」被起訴。二階派已在今年1月決定解散。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130325