美媒專文：日本既希望台灣安全 又盼與中國貿易

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國雜誌「外交政策」今天以專文指出，日本在台灣民主進步黨贏得選舉持續執政後，一方面慶祝賴清德的勝利，另一方面也擔心北京因此不安，甚至危及日本與中國雙邊貿易。

「外交政策」的文章指出，自民進黨賴清德在1月13日的台灣總統選舉獲勝以來，日本執政的自民黨親台議員迅即推動議會安全談話，其中也包括美國國會議員。此舉表明日本政治領袖對台灣的支持日增，政府試圖在不引發經濟報復的情況下，對抗中國的戰略野心。

日本計劃將其原已龐大的國防預算及相關支出提高至國內生產毛額（GDP）2%，到2027年時將增加65%。如果計畫實施，將使日本國防預算位列世界第三，僅次於美國與中國。這對於一個依戰後和平憲法而沒有正式武裝部隊的國家來說，決非一個小數目。

日本也同時號召各方盟友加入，像是與澳洲達成協議，或是援助與中國在南海發生爭執的東南亞國家，甚至討論在東京設立北大西洋公約組織（NATO）辦事處。

到目前為止這是一個贏的策略，北京方面尚未採取任何具體措施報復，不過這並不意味中國滿意現在所見之事。

日本在台灣大選後發出的祝賀訊息，依其正常外交傳統，大部分沿用對蔡英文總統（賴清德係其副總統）於2020年連任時所發表的聲明，不過有兩點值得注意的變化。

在新的聲明中，台灣從「重要的夥伴」變成「極為重要的夥伴」。關於「一個中國政策」此一棘手問題，聲明中放棄通常所說應由「相關各方」解決的措辭，這個措辭旨在表達日本在相關會談中不會扮演任何角色。但隨著放棄這一點，新訊息則是日本和其他國家應該參與其中，這是過去十年一貫謹慎的日本官僚緩慢演變的政策立場。

日本副首相麻生太郎2021年表示，台灣與中國間的任何衝突都不可避免地拖累日本。這番言論當時普遍遭到譴責，被視為麻生太郎又一失誤。但這種觀點現已成為主流，安倍晉三在2020年卸任首相後即接受此一觀點，現在的外交政策和國防專家也對此進行討論。

現任自民黨副總裁的麻生太郎已強化自己的立場，他在一月初訪問華盛頓時對日本記者表示，如果中國攻擊台灣，「政府極有可能得出日本生存岌岌可危的結論」。

處理所謂的「台灣有事」是自民黨右翼具影響力親台議員的目標之一。自2021年以來，相關議員組成的團體已舉行兩次會議，與會者包括安倍晉三和川普時期擔任駐日大使的美國參議員海格提（Bill Hagerty）。日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長，自民黨籍的古屋圭司表示，「在民進黨繼續執政的情況下，我們可以繼續與美國和歐洲協調，應對來自中國對台灣的壓力。」

但日本政策並非都指向同一方向，中國仍是日本最大的貿易夥伴，它們彼此的貿易格局互補，日本機械和高科技工業零件，帶動了中國基礎工業製造日本品牌的產品。

儘管日本在名義和國防上都促成反中聯盟，但日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平去年11月在舊金山亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation）期間，終有機會在非正式場合進行一場延宕已久的高峰會，外交聲明的主題是堅持原則和促進互利關係。

然而共同聲明背後的熱情卻已減弱，普遍支持自民黨的「讀賣新聞」引述一名與岸田同行的官員指出，「中國的目標很可能是將國際秩序重塑為由中國主導的體系。我們決不能接受。」記者在報導中表示，日本代表團普遍感覺是面對日益嚴重的經濟衰退，中國不願與經濟夥伴搞壞關係。中國最不需要的，就是在對抗衰退的戰爭中開闢一條新戰線。

因此，日本避免了2020年中國對澳洲的訓戒，當時澳洲建議應對新冠疫情的起源進行國際調查。中國於是對澳洲一系列出口產品實施經濟制裁，包括葡萄酒和大麥，但特別排除了中國鋼鐵製造所需的鐵礦。

當然，如果北京採取更為廣泛的措施，日本以出口所驅動的經濟將受到打擊。但是儘管經濟低迷，2023年日本對中國和香港的出口合計，讓它成為日本最大的市場。

這使得自民黨內「親中」派忙於避免緊張局勢升級。這種措辭更涉及經濟上的合作和理解，而不是如麻生太郎般，視中國的行動為威脅。

讓日中兩國關係走上正軌的重要關鍵之一是執政黨的二階俊博，他曾擔任自民黨幹事長5年，創下在任最長的時間。身為日中友好議員聯盟會長的二階俊博，中國官員譽為對中國具特殊意義的人物。

不過二階俊博的影響力受到威脅，他被捲入一場涉及自民黨議員籌款的醜聞，被迫解散所領導的38名議員派系。這項醜聞雖與二階俊博對更加親中政策支持沒有明顯關聯，但此類醜聞的起源以及洩密者的動機始終不清。至於醜聞的另一受害者則是所謂的安倍派，它一直是支持台灣的中心。

撇開政黨政治，日本商界似乎對中國也日趨冷感。日本貿易振興機構（JETRO）11月對710家在中國發展業務的日本公司進行調查，結果發現僅28%的公司計劃擴大業務。此一比例低於兩年前的逾40%，也低於10年前的54%。

日本另一種觀點是台灣大選其實並非關鍵，更重要的是美國大選。由於台灣的安全與美國軍事保護密不可分，日本對台態度將受到華盛頓指導，特別是在中國採取軍事行動，以致於可能需要部署駐日美軍的情況下。

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東京法政大學台灣與中國關係教授福田圓對「朝日新聞」表示：「根本因素是拜登政府的外交政策，尋求週邊盟友和同志共同面對挑戰。」「如果美國政權輪替，這種結構可能會有所改變，屆時，我們需要更認真思考對台灣的介入將如何有利於日本國家利益，並採取相應行動。」

前日本台灣交流協會代表沼田幹夫表示，無論如何，日本總體政策目標很簡單，即試圖阻止中國採取任何軍事行動，而不是試圖弄清楚如果戰事發生該怎麼辦。「我們不應擔心損及對中國的經濟依賴，而應與美國、台灣和其他盟友合作，說服中國相信對台戰爭恐會破壞中國經濟，並危及共產黨對中國的統治。」（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130201