日本前防衛副大臣宮澤博行陷醜聞 辭眾議員職務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本執政黨籍眾議員、前防衛副大臣宮澤博行今天辭去眾議員職務。在自民黨內隸屬於「安倍派」的宮澤博行對於派閥收受政治資金募款費回扣（小金庫）問題多所發言，即將上市週刊將爆料他有醜聞。日媒指可能是與女性有關的緋聞。

宮澤博行今天下午3時許向眾議院議長額賀福志郎提出辭去眾議員職務辭呈。他在國會大廈內對媒體說：「因為自己的事，與派閥政治資金募款（小金庫）問題無關，自身有醜聞，心想得負起責任，做個了斷才行。」

49歲的宮澤博行是眾議院比例代表東海選區選出的議員，當選4次。他曾任靜岡縣磐田市市議員，2012年眾議院選舉時首度當選眾議員。宮澤博行在自民黨內隸屬安倍派，曾擔任過防衛政務官，去年9月就任防衛副大臣，但因小金庫問題，同年12月辭去防衛副大臣職務。

有關小金庫問題，他曾對媒體表示，「派閥指示不登載於政治資金收支報告書上也沒關係」，問題爆發後，派閥還下令封口。

針對宮澤博行辭去眾議員職務一事，官房長官林芳正在下午例行記者會上表示，「知道宮澤博行辭去眾議員一職，但不知道比辭職一事更多的內容，不便置評」。

自民黨幹事長（相當於秘書長）茂木敏充對媒體說：「應對進退由他（宮澤博行）本人做判斷，尊重其意向。不久後在眾議院院會上應該這件事會被討論。」

日本產經新聞報導，宮澤博行表示，因自身有醜聞，不希望讓人民對政治的不信任增大，因此決定辭去眾議員職務。但宮澤博行未說明是身陷什麼醜聞，僅說週刊雜誌即將報導。一般認為，可能是與女性有關的緋聞。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於小金庫問題，宮澤博行說過「要幫安倍派『介錯』（指在日本切腹儀式中為切腹者斬首，免除切腹者痛苦）」，他主張派閥應解散，並公然指責派閥幹部不是，「很多同伴想證明自身清白，但派閥下令封口」。

除了宮澤博行辭去眾議員職務，今天還有2名自民黨籍眾議員提出退黨申請獲准。一位是因小金庫問題，自民黨安倍派的召集人、也是前文部科學大臣鹽谷立；另一位是被爆料讓18歲女學生飲酒，為了不想辭眾議員職務而退出自民黨的吉川赳。（編輯：張芷瑄）1130423