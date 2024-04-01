自民黨小金庫疑雲 安倍派幹部等39人將受黨紀處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本執政黨自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法情事，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」。自民黨執行部今天開會討論，將對黨內派閥「安倍派」及「二階派」議員共39人做出黨紀處分。

日本放送協會（NHK）報導，針對這次小金庫問題，自民黨執行部研議針對收受回扣後未在收支報告書記載的「安倍派」（清和政策研究會）、「二階派」（志帥會）議員做出黨紀處分。

研議結果，自民黨將針對以鹽谷立（前文部科學大臣）、下村博文（前政務調查會長）、西村康稔（前經濟產業大臣）、世耕弘成（前參議院幹事長）等4人為首，以及到2022年為止5年間未記載回扣金逾500萬日圓（約新台幣108萬元）的安倍派及二階派議員共39人，交由黨紀委員會審查後，做出黨紀處分。

自民黨幹事長（秘書長）茂木敏充今天在黨主管會議上說明將對39人做出黨紀處分的方針，並要求黨紀委員會的委員長逢澤一郎進行黨紀處分審查。

黨紀委員會最快在4日召開會議審查，做出懲處相關議員的決定。

自民黨考慮對安倍派的幹部做出比較重的黨紀處分，即「離黨勸告」（規勸離黨）。

二階派的二階俊博（自民黨前幹事長）5年間所收回扣未記載的金額達3526萬日圓，居涉案人士最高金額，但不列入黨紀處分的對象，因為二階日前已表明不參選下屆眾議院選舉。

此外，對於回扣未記載的金額在500萬日圓以下的中壯、年輕議員的懲處，茂木考慮予以口頭警告。

將接受黨紀委員會審查的39人當中，安倍派有36人，包括藤征士郎、鹽谷立、下村博文、西村康稔、萩生田光一等24名眾議員，以及世耕弘成、橋本聖子、丸川珠代等11名參議員，還有預定參選下屆眾議院選舉的中山泰秀。二階派則有3名眾議員。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在野黨對於自民黨在尚未釐清真相的情況下就進行黨紀處分的作法無法認同。對此，茂木表示，黨紀處分一事不能無限期拖延下去。會持續釐清事實並追究原因，研擬防止再發生的對策。

安倍派與二階派爆出旗下議員有販售政治獻金募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被回流當作給議員的「回扣」。這些「回扣」疑似未依法刊載在派閥的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。（編輯：周永捷）1130401