日相岸田5月出訪法國巴西巴拉圭 上任後首訪南美洲

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄5月1日至6日將訪問法國、巴西、巴拉圭，期間將與出訪國的領袖分別進行會談。岸田此行將是他就任首相以來，首度訪問南美洲。

時事通信社報導，岸田將出席在法國舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級理事會，以輪值主席國身分發表演講，並預計與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開會談。

訪法行程結束後，岸田將會前往今年20國集團（G20）的輪值主席國巴西，並會晤巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

另外，岸田也會訪問台灣在南美洲的唯一邦交國巴拉圭，並與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）會面。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130426