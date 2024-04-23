日首相晤美軍印太司令 重申同盟合作強化嚇阻力

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄昨天在官邸會晤即將卸任的美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino），兩人在會談中確認了強化日美同盟嚇阻與因應能力的重要性。

共同社中文網、朝日新聞報導，岸田會晤阿基里諾時也提及北韓昨天發射彈道飛彈一事，並稱「感謝印太司令部對地區穩定發揮重要作用，以及駐日美軍的貢獻」。

阿基里諾則回應：「將展現美國對印太地區毫不動搖的參與。」

此外，阿基里諾昨天也與日本防衛大臣木原稔在防衛省舉行會談。阿基里諾說：「日美同盟從未像現在這樣強大，我有信心新任印太司令能進一步加強日美同盟。」

木原則說：「對國際社會而言，確保印太地區的和平與繁榮是最重要的戰略課題，日美同盟的角色變得前所未有的重要」。

阿基里諾將於5月卸任，美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）將接任印太司令一職。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130423