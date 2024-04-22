日相岸田文雄向靖國神社供奉祭品 中國提交涉

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（中央社台北22日電）日本靖國神社昨天起一連3天舉行春季例大祭，首相岸田文雄循例供奉祭品。中國政府今天對此表達「堅決反對」的立場，並已向日本提出嚴正交涉。

據環球網，中國外交部下午舉行例行記者會，有媒體針對「岸田文雄和眾參兩院議長21日向靖國神社供奉祭品，個別內閣成員前往參拜」一事提問。外交部發言人汪文斌回答時作了上述表示。

汪文斌表示，「靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯」。中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，中國外交部和中國駐日本使館也分別向日方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底與軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

東京靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，其中大多為日本人，但也供奉多名二次大戰甲級戰犯，

除了中國，據外電報導，韓國外交部昨天表示，「（韓國）政府就日本政界高層再度向靖國神社供奉祭品，或是親赴神社參拜，深表失望和遺憾。靖國神社美化日本的侵略戰爭、供奉戰爭罪犯」。（編輯：周慧盈/邱國強）1130422