小羅勃甘迺迪搭檔矽谷華裔女律師 角逐美總統大選

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（中央社奧克蘭26日綜合外電報導）美國總統大選獨立參選人小羅勃．甘迺迪今天選擇富有的矽谷律師、政治素人夏納翰作為競選搭檔；外界認為，反建制派的他對民主黨籍的拜登構成的威脅愈來愈大。

法新社報導，美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）侄子、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）是繼1992年逐鹿白宮的億萬富豪裴洛（H. Ross Perot）之後，最受歡迎的獨立參選人，全國支持率平均約達12%。

共和黨籍前總統川普將在11月大選與爭取連任的現任總統拜登二度對決，民主黨人擔心，選民對甘迺迪政治王朝的情懷，恐嚴重衝擊拜登的選情。

科技企業家夏納翰（Nicole Shanahan）是政治素人，過去一直是民主黨競選募款的金主。在此之前，小羅勃．甘迺迪曾考慮讓美式足球聯盟NFL紐約噴射機隊（New York Jets）明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、前明尼蘇達州州長溫杜拉（Jesse Ventura）和電視節目主持人麥克羅威（Mike Rowe）擔任他的副手。

現年70歲的小羅勃．甘迺迪在加州奧克蘭（Oakland）對大約500名支持者說，他心目中的副總統是個能「為千禧世代和Z世代發聲，療癒我們的孩子、保護我們的環境、恢復我們的土壤以及將化學物質從食物中去除的人，且知道科技將如何奴役我們，或帶領我們走上回歸自由和繁榮的道路」。

38歲的夏納翰2013年創立一家科技律師事務所，利用人工智慧（AI）來分析專利組合。

夏納翰告訴「紐約時報」，她2月曾協助製作一個受人矚目的超級盃（Super Bowl）廣告來支持小羅勃．甘迺迪，並向一個政治團體捐贈400萬美元（約新台幣1.3億元），以支付播放這則廣告的費用。

夏納翰有個患有自閉症的女兒，她告訴紐時，對兒童健康與疫苗的擔憂促使她支持小羅勃．甘迺迪。

夏納翰在演說中提到自己的出身，描述她的童年生活過得很艱苦。她的母親為中國移民，做過看護與秘書工作；她的父親是有愛爾蘭與德國血統的美國人，「飽受藥物濫用所苦」，一直保不住飯碗。

談到她們全家仰賴政府補助過活的過往時，她說：「你們可能知道，我後來變得很富裕，但我在奧克蘭的故鄉教會我許多永遠不會忘記的事情，例如財富是用來幫助那些有需要的人。」

夏納翰2018年與谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）結婚，不料這段婚姻僅持續4年，她否認媒體指她與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）有染，是兩人婚姻破裂的導火線。

夏納翰創立Bia-Echo基金會，致力於促進「生殖權益、刑事司法改革與健康宜居的地球」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130327