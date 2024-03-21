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潘政琮加入富邦地球隊 拍廣告呼籲節能愛地球

2024/3/21 19:22
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（中央社記者黎建忠台北21日電）為響應3月23日的世界關燈日，富邦金控首度邀請到台灣高爾夫名將潘政琮加入「富邦地球隊」，聯手郭婞淳、林志傑從日常生活的小事做起，呼籲大眾節能減碳、實踐綠色生活。

富邦金控於2021年起推動Run For Green的ESG倡議計劃，今年已邁入第4年，並且從2022年推出形象廣告以來，在官方YouTube頻道累計觀看次數超過2800萬次，而今年更首度邀請拿下東京奧運高爾夫銅牌的潘政琮加入富邦地球隊並拍攝廣告。

在全新的廣告當中，潘政琮呼籲大家隨手關燈、出行搭乘大眾運輸工具；林志傑則強調低碳生活，將冷氣調至27度；郭婞淳也力行使用環保餐具，3大隊長分別以生活中的小事為例，喚起大眾對節能減碳的意識與重視。

郭婞淳提到，自己帶餐具很簡單，只要養成習慣，「日常舉手之勞的綠色小事，就能讓地球大口呼吸，以實際行動為地球盡一份心力。」

富邦金控也從2014年起，連續11年支持由世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour關燈一小時」活動，今年3月23日當天，也將聯合國內外10幾家公司共同響應。（編輯：陳政偉）1130321

#林志傑
#潘政琮
#郭婞淳
#富邦金控
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