PGA球員錦標賽次輪 潘政琮繳68桿衝上並列第10

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）連續4週參賽的台灣旅美高球好手潘政琮，儘管左手腕痠痛，今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）球員錦標賽次輪最後10洞猛打4鳥、繳出68桿，2輪累計137桿，排名衝上並列第10。

球員錦標賽屬於PGA頂級大賽，總獎金高達2500萬美元（新台幣約7.9億元），今天在美國佛州TPC鋸齒草球場（TPC Sawgrass）展開第2回合賽事，不過次輪仍有兩名球員還未完賽。

潘政琮近況不錯，自今年2月底墨西哥公開賽拿下並列第3，球員錦標賽前連3場比賽都晉級，而本週是他連續第4週出賽，這對去年曾因左手腕傷勢缺席4個月的他是一大考驗。

潘政琮首輪揮出69桿，今天他開局有些震盪，前5洞就抓下2鳥，但也領到2柏忌，所幸在最後10洞「趕進度」再進帳4博蒂，以低於標準4桿的68桿完賽，2輪累計以低於標準7桿的137桿，排名也翻上並列第10，晉級不是問題。

潘政琮接受大會訪問時表示，當起風時真的很難打，「我一直告訴自己要開上球道，這就是我喜歡這座球場的原因，如果你能增加上球道率，就可以創造更多抓鳥機會。」他並透露，過去幾週自己的鐵桿狀況一直很好，「我感到很有自信，且能讓問題變得簡單。」

潘政琮也透露目前手腕傷勢狀況，他說：「從今天早上開始，我的手腕就開始困擾我。已經連續參賽4週，這個週末我需要做很多恢復工作。」

至於首度參賽的台灣選手俞俊安，次輪繳出73桿，累計以高於標準3桿的147桿，暫並列第106名，由於大會預計以低於標準1桿的143桿為晉級線，因此俞俊安恐無緣晉級後兩天的決賽。

美國選手克拉克（Wyndham Clark）今天狂抓8鳥，僅吞1柏忌，連2輪打出65桿成績，累計總桿數以低於標準14桿的130桿，以4桿之差、獨居領先。（編輯：龍柏安）1130316