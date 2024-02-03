更多編輯台推薦新聞：
新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活
地方

新北大漢溪野放水牛遷新居 台東海邊部落伴長者生活

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

AT&T職業業餘配對賽 俞俊安34名續保爭冠資格

2024/2/3 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）美巡賽AT&T職業業餘配對賽今天進行第2回合，台灣好手俞俊安再展「強心臟」特色，抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿，讓他以2天低於標準4桿的140桿並列第34名，保有爭冠機會。

25歲的俞俊安今年是他在美國職業高爾夫協會（PGA）的第2個賽季，已經出賽了3場比賽，除首戰索尼公開賽遭到淘汰外，後續包括美國運通高球賽、農保公開賽都順利闖進10名作收，並取得本週圓石灘職業業餘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am）參賽權。

不過俞俊安在首回合表現平平，全場抓2博蒂、吞2柏忌僅繳出平標準的72桿，幸好今天第2回合俞俊安展現強心臟的追趕實力。

儘管俞俊安從第10洞出發就吞下柏忌，但他心情完全沒受到影響，先在第14、16洞抓博蒂，轉場後又進帳3個博蒂以68桿作收，排名也比首回合上升16個名次，繼續保有爭奪本場高達2000萬美元（約新台幣6.3億元）的高額總獎金機會。

俞俊安本季3場比賽已經賺進93.9萬美元（約新台幣2970萬元），目前在聯邦盃積分榜高居第16名。

打完前2回合俞俊安暫時落後3名並列領先者戴特利（Thomas Detry）、艾博格（Ludvig Aberg）舍夫勒（Scottie Scheffler）7桿，但仍有機會放手一搏，也可以挑戰俞俊安生涯首度連3場前10名作收的紀錄。（編輯：陳政偉）1130203

#AT&T
#PGA
#俞俊安
#高爾夫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.201